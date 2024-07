1/6 Taylor Swift donnera deux concerts au Letzigrund de Zurich mardi 9 et mercredi 10 juillet.

Luca Baume

La mégastar et chanteuse pop Taylor Swift est de passage à Zurich pour deux concerts ce mardi 9 et ce mercredi 10 juillet. De quoi créer une effervescence dans toute la Suisse. Venus en nombre, ses fans étaient déjà sur le pied de guerre devant le stade du Letzigrund – où aura lieu le concert – et devant l'hôtel de l'artiste. Blick est allé se mêler à la foule des «Swifties», les fans de Taylor Swift.

Le stade est pris d'assaut

Les fans étaient de plus en plus nombreux ce matin à 10h, et assiégeaient lentement, mais sûrement le Letzigrund. Il est désormais officiellement autorisé de faire la queue devant le stade, et la foule l'a bien compris. La police, elle aussi venue en nombre, avait auparavant fermé les routes menant à l'enceinte du FC Zurich.

Les portes n'ouvrent qu'à 15h30, et le concert lui ne commence qu'à 19h. Aucune importance pour les «Swifties» les plus enhardis, qui ont déjà transformé leurs parapluies en parasols.

Des béquilles et des bracelets d'amitié

Sur le chemin, nous croisons Emilia de Brugg (AG). Elle est venue au concert avec des amies et sa maman. Malgré une attelle à la jambe et des béquilles, elle ne manquerait l'événement pour rien au monde. «Cela fait 12 ans que j'attends ce jour», se réjouit-elle, «je ne vais pas laisser passer ça à cause d'un bête accident lors des joutes à l'école». Problème, les béquilles ne sont pas autorisées dans le stade. «Nous les cacherons dans un endroit sûr», déclare Brigitte, la maman. Sa fille aura sûrement d'aide pour se déplacer dans le stade, mais ses amies se préparent à la porter. «Nous trouverons certainement des gens pour nous aider à l'amener devant la scène» ajoutent-elles.

Sandra, elle, vient d'Ormalingen, un village du canton de Bâle. Elle nous confie avoir obtenu ses billets seulement la semaine dernière. Une aubaine. «J'ai composé ma tenue au dernier moment, hier j'ai passé cinq heures à confectionner des bracelets d'amitié avec une amie», explique-t-elle.

La confection de bracelets d'amitiés est un rituel devenu indissociable des concerts de Taylor Swift. A chacune de ses représentations, les fans arrivent les bras couverts de bracelets de perles en plastique, qu'ils s'échangent au cours de la représentation. Une tendance née avec le morceau You're On Your Own, Kid, datant de 2022. L'Américaine de 34 ans y chante: «Chaque chose que tu perds est un pas en avant, alors fais tes bracelets d'amitié, saisis-toi du moment et savoure-le. Tu n'as aucune raison d'avoir peur». Les bracelets d'amitiés sont depuis devenu le moyen de collectionner les souvenirs de concerts pour les «Swifties».

Sandra en possède presque une dizaine, elle est donc prête pour le concert, et aussi pour patienter devant le stade. Son conseil pour les longues files d'attente? «Boire de l'eau!»

Déjà lundi soir, la foule attendait devant l'hôtel

Mais la foule était déjà présente lundi soir, amassée devant le Mandarin Oriental Savoy de la Paradeplatz, l'hôtel supposé de Taylor Swift. Jusqu'à présent, aucune trace de la superstar américaine. D'ici à mercredi soir, au terme de son second concert, passera-t-elle par l'entrée principale pour le plus grand plaisir de ses fans? Rien n'est moins sûr. D'ailleurs, une nuit dans la suite où Swift passera probablement la nuit coûte la bagatelle de 18'000 francs.

La police a tout de même été obligée d'installer des barrières devant l'hôtel, pour contenir les fans qui attendaient fermement la venue de la star pour un selfie ou un autographe.

Le merchandising part comme des petits pains

Comme les concerts de Taylor Swift sont beaucoup (surtout?) une affaire d'argent, il était évident pour nous de faire un détour par le stand de merchandising. Et celui-ci est évidemment aussi pris d'assaut, et ce, dès lundi matin. Sous un grand soleil, des centaines de «Swifties» s'étaient déjà retrouvés à l'ouverture du stand sur la Turbinenplatz. Ceux qui sont arrivés en tête de la file n'ont que l'embarras du choix. De nombreux t-shirts, hoodies ou encore des totebags sont disponibles. Le sac avec un imprimé de la chanteuse d'un côté et les étapes de son «The Eras Tour» de l'autre coûte 30 francs, les T-shirts sont disponibles pour 50 francs et les pulls ou hoodies pour 50 à 85 francs. Des prix corrects pour une star de son calibre.

En bref, tout est réuni pour que ces deux concerts soient au niveau de l'engouement. Taylor Swift sera-t-elle dans un grand soir? Réponse dès 19h.