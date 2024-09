Plus de 300'000 éclairs ont traversé le ciel suisse cet été

Pas moins de 320'036 éclairs ont été enregistrés cet été en Suisse. Le plus grand nombre a été recensé dans les cantons de Berne (46'412) et de St-Gall (28'405). Bâle-Ville est en queue de peloton avec 135 éclairs. Le nombre d'éclairs par kilomètre carré a été plus important Outre-Sarine, indique le service météorologique privé Meteonews jeudi dans un communiqué. Après Berne et St-Gall, on trouve donc les Grisons, Zurich, Lucerne et Argovie dans le classement des cantons les plus touchés.

Un homme regardant l'orage lorsqu'un eclair transperce le ciel au-dessus du Léman, le 6 aout 2019 au port du Bouveret. Photo: keystone-sda.ch

La foudre la plus puissante de l'été a été enregistrée le 1er juillet à Brusio (GR) avec 286'000 ampères, ce qui équivaut à une intensité de courant 18'000 fois plus élevée que celle qu'on trouve dans une prise de courant domestique. L'intensité moyenne d'un éclair a été de 7'310 ampères. Près de 267'872 des éclairs étaient des éclairs nuage-sol tandis que 52'164 étaient intranuageux. Le jour le plus riche en éclairs a été le 12 août avec 49'517 éclairs. Plus d'éclairs ont été enregistrés le 1er septembre (54'878), mais sont déjà comptabilisés dans l'automne météorologique.

Le nombre d'éclairs en Suisse a diminué par rapport à l'année dernière, avec une baisse de 42'000 éclairs. 2021 reste l'année où le plus d'éclairs ont été enregistrés sur ces cinq dernières années, avec un total de 438'000 éclairs. Les données proviennent du système de détection de la foudre LINET.