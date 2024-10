Un homme agresse des enfants et en blesse trois à Zurich

Une opération de police a eu lieu mardi après-midi sur la Berninaplatz à Zurich-Oerlikon. 1/4

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a agressé plusieurs enfants mardi peu après midi dans le nord de Zurich. Il en a blessé trois. La police a arrêté l'agresseur dans le cadre d'une importante opération d'intervention.

Les faits sont survenus sur la place de la Bernina, à Zurich-Oerlikon, indique la police municipale de Zurich. La police a rapidement bouclé le périmètre et finalement arrêté l'individu. «La population n'est plus en danger», précise-t-elle. La police n'a encore donné aucune information sur les blessures dont souffrent les victimes ni sur la nature de l'agression. Elle a annoncé qu'elle en donnerait «ultérieurement». Les proches des enfants concernés peuvent s'adresser à une hotline.

«Son fils va dans cette garderie»

Un journaliste de Blick était sur place. Il a aperçu un père est venu et a couru sous la barrière: «Son fils va dans cette garderie. Nous n'avons pas encore d'informations sur ce qui s'est passé et comment il se sent. Il est paniqué et veut savoir ce qui se passe», explique une collègue du père. Selon notre journaliste, peu avant 15 heures, une équipe d'intervention aurait pénétré dans une autre maison.

Peu après, Blick a pu s'entretenir avec l'homme. «Je ne sais pas si mon fils va bien! La police m'a encore renvoyé. Je ne sais pas où est mon fils, ils m'ont seulement dit qu'il n'était pas blessé, mais je ne peux pas le voir», témoigne-t-il, totalement bouleversé. Pendant ce temps, les riverains font état de vastes barrages, les fenêtres d'un immeuble ont été recouvertes de film plastique.

