La violence et le trafic de drogue ont bel et bien bondi à Vevey!

La violence et le trafic de drogue ont bel et bien bondi à Vevey!

Les violations de domicile ont augmenté de 80,6% entre 2022 et 2023 à Vevey.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Les témoignages sont sans équivoque: la violence augmente sur la Riviera. Sur les réseaux sociaux ou par mail, le ton est le même. Vevey n'est plus une paisible cité lacustre, les agressions augmentent sans cesse et il faut sévir.

Malgré une violente agression visant des adolescents, et les confessions du syndic inquiet, le constat divisait. L'élu Yvan Luccarini a eu beau parler de «crise», certains refusent de croire à une progression de la violence à Vevey. Blick a voulu vérifier et a demandé à la police cantonale vaudoise ses statistiques de la criminalité.

La réponse est claire: cumulées, toutes les infractions au Code pénal ont augmenté de 36,2% à Vevey, entre 2022 et 2023. C'est 14,4% de plus que dans tout le canton de Vaud, mêmes périodes comparées. Les chiffres 2024 ne sont pas encore disponibles.

Les statistiques incluent les tentatives. Trois catégories d'infractions en particulier ont carrément explosé à Vevey. Blick les décortique.

Les atteintes au patrimoine

L'ensemble de ces crimes, qui englobent toutes les déclinaisons du vol, ont augmenté de 40,5% entre 2022 et 2023. Constat marquant, les vols «basiques», commis chez un privé sans forcer l'entrée ni violenter personne, et à l'étalage, ont plus que doublé. Ils ont même bondi de 139,7%!

Les vols de voitures et les dommages à la propriété ont respectivement grimpé de 60,8 et 60,1%. Des infractions qui contribuent à ce fameux «sentiment d'insécurité» qui s'est emparé d'une partie des habitants de Vevey. Une pétition a été créée pour renforcer la sécurité dans la commune. Un post sur le réseau social Reddit, qui a généré des centaines de commentaires et de likes, demande à rendre la ville «sûre à nouveau».

Publicité

Les crimes contre la liberté

Les menaces, au sens juridique, caractérisent toute tentative d'effrayer une personne avec n'importe quelle nouvelle alarmante. Ce délit a augmenté de 32,2% à Vevey entre 2022 et 2023. Un habitant relate sur les réseaux avoir récemment été suivi par une voiture en rentrant chez lui à 4h du matin. D'autres partagent également leur mauvaise expérience après avoir été suivis et détroussés.

Au registre des crimes contre la liberté, qui ont crû de 64,2% en un an, on trouve aussi la contrainte, la séquestration ou les violations de domiciles lors d'un vol. Ces dernières se sont accrues de 80,6% dans la commune de la Riviera. En 2023, 242 cas ont été recensés.

Les atteintes à la loi contre les stupéfiants

C'est le cheval de bataille de nombreux Veveysans et Veveysannes. Les e-mails reçus par Blick, les posts sur les réseaux, tous déplorent le deal de rue qui s'intensifie à la place de la gare, mais aussi au bord du lac. Un habitant a écrit, lundi 8 juillet, à la Municipalité. Il dénonce les vendeurs de drogue «autour de la BCV et de la gare». Dans sa missive, il demande que la commune organise une «vraie répression avec arrestation et expulsion immédiate ou incarcération des dealers et de leurs commanditaires».

Les infractions à la loi sur les stupéfiants ont augmenté de 7,2%. Pas une progression mirobolante, mais elle comprend la consommation et la possession. En revanche, les arrestations pour trafic, culture ou production ont grimpé, elles, de 60,7%. Dans son interview à Blick, le syndic, Yvan Luccarini, l'a répété: «Nous ne voulons pas d’une cohabitation entre dealers et habitants.»