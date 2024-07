La police arrête «un tireur fou» dans un bâtiment près de Fribourg

Un gros dispositif a été mis en place pour interpeller un «tireur fou» à Givisiez, près de Fribourg. L'homme a tiré sur la porte d'entrée d'un immeuble et sonnait aux appartements. Il s'est même blessé avec une arme.

Un homme de 67 ans a été interpellé. (Image d'illustration)

Natalie Zumkeller

Samedi, vers minuit et demi, la centrale d'engagement et d'alarme de la police cantonale fribourgeoise a été alertée par un habitant d'un immeuble de la route d'Epinay à Givisiez (FR) pour «un tireur fou», selon les informations transmises par les forces de l'ordre. Un homme aurait tiré avec une arme à feu sur la porte d'entrée d'un immeuble et aurait ensuite sonné aux portes des appartements.

Grâce à un important déploiement policier, le groupe d'intervention de la Kapo a réussi à désarmer et à arrêter l'individu qui se trouvait dans la cage d'escalier de l'immeuble.

Le tireur a été conduit à l'hôpital

Il a été constaté que l'homme de 67 ans, qui habite également lui-même dans l'immeuble, s'était probablement blessé au pied avec une arme à feu. Il a été transporté à l'hôpital en ambulance et sous escorte policière.

Les habitants de l'immeuble n'ont pas été blessés. L'arme longue utilisée, un fusil de type 22 Long Rifle, a été confisquée. Lors du constat des faits, il a été établi que l'auteur présumé avait tiré plusieurs coups de feu sur la porte d'entrée de l'immeuble. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et le déroulement des faits.