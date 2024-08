Will Smith à Zurich: Une magouille publicitaire orchestrée?

La star planétaire Will Smith a fait l'éloge de la ville de Zurich et mis en avant les couteaux Victorinox sur ses réseaux sociaux, ce dimanche 4 août. S'agit-il d'un heureux hasard ou d'une opération de communication payée à prix d'or? Blick fait le point.

Michael Kamm, CEO de l'agence Trio à Lausanne, est sceptique. Will Smith à Zurich, un coup marketing?

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Trop beau pour être vrai? Poser la question, c'est (très) souvent y répondre. Quoi qu'il en soit, aucun publicitaire n'aurait pu imaginer meilleure campagne pour Zurich et Victorinox. Rembobinons. Nous sommes le dimanche 4 août, à l'aube. L'acteur Will Smith déambule dans la ville encore endormie. Une promenade paisible filmée par ses soins et proposée à ses plus de 70 millions de followers sur Instagram.

La star a des étoiles dans les yeux! Au fil de ses pas, l'Américain s'émerveille face à la tranquillité ambiante et semble même frôler la crise d'apoplexie en découvrant… un banal magasin de couteaux suisses. Un enchaînement de clichés so swiss et un discours dithyrambique qui a de quoi légitimement faire naître quelques soupçons.

Et si toutes ces envolées — un brin candides — n'étaient qu'une opération de communication? Même Michael Kamm, CEO de l'agence Trio, est sceptique. Sur son profil LinkedIn, le patron de la boîte basée à Lausanne et doyenne de la branche en Suisse fait part de ses doutes: «Coup marketing organisé ou juste une action spontanée? Le poulpe (ndlr: l'animal totem de l'agence Trio) est certain que Victorinox ou Suisse Tourisme ne doivent pas être bien loin...»

Victorinox et Suisse Tourisme répondent

Nous avons voulu tirer cette affaire au clair. «Cette vidéo n'est en aucun cas une coopération entre Victorinox et l'acteur Will Smith, assure ce mardi à Blick Nathalie Meier, responsable des relations publiques de la marque. Il s'agit en fait d'un heureux hasard, dont nous nous sommes bien sûr réjouis.»

Même son de cloche du côté de Suisse Tourisme. «La vidéo postée par Will Smith n’a pas de lien avec Suisse Tourisme et pour autant que nous le sachions, aucune entreprise ne l’a mandatée», écrit dans un courriel, Fiona Schaad, assistante projets et communication d’entreprise.

L'ébahissement de la vedette du film «I Am Legend» serait donc authentique. Pour quelles retombées? «Chaque jour, des milliers de posts de visiteurs enthousiastes sont mis en ligne, amorce la communicante de Suisse Tourisme. Parmi ces posts, certains sont créés par des célébrités. Le bouche-à-oreille a toujours été un des moyens les plus importants pour promouvoir le tourisme.»

Si, par le passé, ce phénomène s'amplifiait via les guides de voyage imprimés et les cartes postales, ce sont aujourd'hui les réseaux sociaux qui règnent en maîtres. «Ce type de témoignages sur des expériences de voyage positives en Suisse est un élément important pour l'image et la notoriété de la Suisse, d'autant plus qu'elles ne peuvent pas être contrôlées par des professionnels, et nous sommes ravis quand ce type de posts fait sensation sur les réseaux sociaux», glisse encore Fiona Schaad.