Chaque jour à 18 heures, le personnel d'une maison de retraite de Hambourg distribue un médicament inhabituel. Un résident reçoit deux bouteilles de bière, une résidente un demi-litre de vin blanc et une demi-bouteille de Korn (un spiritueux allemand) pour un autre senior. Tous sont gravement dépendants de l'alcool. Au lieu d'être sevrés, les retraités peuvent boire autant qu'ils le souhaitent et absolument rien ne leur est reproché. En effet: dans la maison de retraite d'Öjendorf, à la périphérie est de Hambourg, l'alcool est explicitement autorisé, comme le rapporte le «Spiegel».

Le foyer organise même le ravitaillement. La plupart des 137 résidents du foyer (femmes et hommes) luttent en vain depuis des années contre l'alcoolisme. Ils ont déjà suivi des dizaines de cures de désintoxication. Sans succès. Au total, 1,6 million d'Allemands sont considérés comme alcooliques. Parmi eux, de nombreux seniors. Les chambres de ce foyer spécial de Hambourg sont très convoitées. Pour certains, elles sont même salvatrices. «Dehors, je serais mort depuis longtemps», déclare un résident au «Spiegel».

«Il buvait à en mourir»

Tous les résidents n'ont pas l'âge de la retraite. Le plus jeune dépendant pris en charge jusqu'à présent n'avait que 28 ans. «Il buvait à en mourir», explique une soignante. Un cas loin d'être isolé: les résidents vivent au maximum six à sept ans dans le foyer, ils ne survivent pas plus longtemps à la consommation excessive d'alcool. Ils s'enivrent à mort de manière contrôlée et encadrée, «mais dans des conditions décentes», explique Michael Günther, l'un des directeurs de l'association gestionnaire.

«Le consommateur lambda a souvent peu de compréhension pour notre expérience, je le sens moi-même dans mon cercle de connaissances», poursuit Michael Günther. Les experts en addiction suivent cependant le projet et il est «tout à fait reconnu.»

«Les gens ici ont besoin de boire, ils n'ont pas le choix», explique l'animateur Oliver Rausch. Chaque matin, les résidents se rendent au supermarché. Un peu plus tard, ils reviennent avec leur butin. Certains, boivent sur le chemin du retour et errent ivres sur le bord de la route. A plusieurs reprises déjà, des riverains se sont plaints de ce problème auprès de la direction du foyer.

150 euros d'argent de poche

Les alcooliques ne sont pas toujours des personnes faciles à vivre. Il y a donc quelques règles: Ceux qui deviennent violents, qui frappent trop souvent ou même qui blessent d'autres personnes sont mis à la porte. Les drogues illégales comme la cocaïne ou l'héroïne sont interdites. «L'alcool est un défi suffisant, nous ne pourrions pas supporter d'autres substances addictives», explique Michael Günther.

Chacun reçoit 150 euros d'argent de poche par mois. Beaucoup ne se le font pas verser en une fois, c'est trop risqué. Les fins de mois sont souvent difficiles, la pression de la dépendance augmente. Le foyer propose une solution: trois fois par jour, de la bière, du vin ou de l'alcool sont distribués au lieu d'un paiement direct. Certains résidents œuvrent à l'atelier pour gagner un peu plus d'argent. Mais la motivation diminue facilement, et beaucoup n'ont plus la force de travailler. Tous se réunissent lors du barbecue. À partir de 17 heures, la bière est gratuite, jusqu'à épuisement des stocks.