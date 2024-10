Le comparateur des primes 2025 de la Confédération (Priminfo) a servi de base à Comparis pour livrer son analyse à Blick, qui ne concerne que les adultes de plus de 26 ans. Photo: Keystone 1/4

Léo Michoud Journaliste Blick

Vous n'arrivez pas à vous remettre de la dernière augmentation des primes d'assurances maladie? Pas de panique, vous faites peut-être partie des heureux élus romands qui pourraient épargner jusqu'à plusieurs milliers de francs sur leur régime d'assurance 2025.

Début octobre, le site comparis.ch a fourni en exclusivité à Blick ses calculs du ««potentiel d’économie maximal réalisable» par les assurés de Suisse romande. Les chiffres du comparateur proviennent de la Confédération (Priminfo) et permettent de savoir vers quelle caisse se diriger. Attention toutefois à la date limite pour envoyer une résiliation de contrat à sa caisse actuelle: le 30 novembre! Enfin, il est même conseillé de le faire avant la mi-novembre…

Comparis n'a pris en compte que les «5 leaders du marché» qui, dans chaque canton, assurent environ 69% de la population. Évidemment, les résultats sont encore plus impressionnants si les personnes assurées — dans la catégorie d'âge des plus de 26 ans — font passer leur franchise de 300 francs à 2500 francs. Passons en revue les économies possibles dans les six chefs-lieux des six cantons romands.

1 À Genève, d'Avenir à Sympany-Vivao

C'est à Genève que le plus grand nombre d'assurés peut faire une économie record. Les calculs de Comparis parviennent à un «potentiel d’économie maximal réalisable» de 44% qui pourrait être exploité par 1175 personnes.

Traduisons ce charabia. En gros, tous les Genevois assurés selon le modèle standard dans la caisse Avenir (rattachée au Groupe Mutuel) pourraient économiser jusqu'à 3542,40 francs, rien que pour l'année 2025. Pour cela, il leur suffit de passer au modèle HMO de chez Sympany-Vivao.

En effet, le modèle standard d'Avenir coûte 723 francs par mois. Et le modèle HMO de Sympany-Vivao ne coûte «que» 427,80 francs mensuels. La différence entre les deux — 295,20 francs — revient à 44% d'économies. Multipliez cette différence par 12 et vous obtenez les 3542,40 francs épargnés pour l'année prochaine toute entière. Vous avez tout compris? On passe au canton suivant.

2 À Lausanne, de Philos à Swica

Dans la capitale olympique vaudoise, le «potentiel d’économie maximal réalisable» concerne les 949 assurés qui ont eu la mauvaise idée de choisir l'assurance de base de Philos, qui en 2025 sera au prix de 689,70 francs. Mais s'ils passent au modèle HMO auprès la caisse Swica, ce petit millier de Lausannois ne paiera que 395,50 francs par mois.

Même chose que pour Genève: si on fait le calcul, l'économie possible entre ces deux caisses culmine à 43%, c'est-à-dire à 3530,40 francs en 2025.

Ah et au passage, HMO est l’acronyme de Health Maintenance Organization (en français, organisation pour le maintien en bonne santé). Explications pour les non-avertis: Dans cette alternative à l'assurance de base, «vous vous engagez, en cas de problème de santé, à vous adresser en premier lieu à un cabinet de groupe ou à un réseau de médecins» en particulier, explique le site de Comparis. D'où le rabais sur la prime classique.

3 À Sion, de KPT à Sodalis

En Valais, les économies maximales potentielles sont un petit peu moins élevées que dans les deux autres cantons lémaniques. Ce sont tout de même 587 habitants de Sion qui pourraient éviter de payer 2853,60 francs en trop l'année prochaine en changeant de caisse.

Passer de la formule standard de l'assureur KPT à la caisse Sodalis et son modèle Telmed – qui repose sur le contact téléphonique préalable avec un médecin – permettrait à ces Sédunois de faire 44% d'économie sur leurs primes. Avec Telmed chez Sodalis, ils paieront 307,10 francs par mois – voire même 299,30 francs s'ils optent pour la solution Digimed (qui fonctionne comme Telmed, mais en ligne plutôt qu'au téléphone). Contre 541 francs mensuels avec le standard de KPT.

4 À Fribourg, de Philos à Concordia

En ville de Fribourg, le «potentiel d’économie maximal réalisable» observé par Comparis sur les principales caisses de la région est de 3159,60 francs pour 2025, soit 263,30 francs par mois.

Comme à Genève et à Sion, cela correspond à une économie de 44%. Mais dans ce canton un peu moins peuplé, seuls 229 assurés pourront profiter de ce rabais maximal, s'ils font le choix de chambouler leurs petites habitudes de 2024.

Il faudrait pour cela que tous ces Fribourgeois assurés selon le modèle standard de la caisse Philos (592,60 francs par mois) passent du côté du modèle Telmed de la caisse Concordia (329,30 francs).

5 À Delémont, de Mutuel à Atupri

Dans le Jura, on descend encore d'un cran dans le nombre d'assurés concernés par les économies potentielles maximales. Ils sont 153 assurés à Delémont à pouvoir profiter de 38% de baisse de primes en 2025.

Pour ce faire, il faudrait que les clients de Mutuel Assurance et de son modèle standard (618 francs par mois) passent au modèle Telmed auprès de la caisse Atupri (393,40 francs, voire même 378,70 francs par mois, suivant les prestations). Comparis arrive au résultat de 2783,40 francs d'économies pour tout 2025, soit 231,95 francs par mois. Pas mal pour la poignée de Delémontois.

6 À Neuchâtel, de Mutuel à Swica

Enfin, nous voilà à Neuchâtel. Là, les chiffres calculés par Comparis concernent encore moins de monde que dans le Jura. Seuls 113 assurés pourraient faire des économies optimales, allant cette fois jusqu'à 40% de leur caisse actuelle.

Les Neuchâtelois assurés, là encore, selon le modèle standard de Mutuel Assurance (657 francs par mois) pourraient économiser pas moins de 3166,80 francs à l'année. Ils n'auraient qu'à passer au modèle HMO de la caisse Swica et l'affaire serait dans le sac.

Avec cette caisse, leur prime ne s'élèverait pas plus haut que 393,10 francs. Et nouvelle réjouissante de la part de Comparis: avec cette caisse et ce modèle, «les chances de trouver une ou un médecin de famille en capacité d'accepter de nouveaux patients sont bonnes».