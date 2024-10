L'hiver approche. La campagne de vaccination contre le Covid a repris le 7 octobre, ciblant surtout les personnes à risque. Faut-il encore informer son entourage en cas d'infection? Et ses collègues? On vous dit tout.

La campagne de vaccination de l'automne 2024 a démarré pour les personnes vulnérables en cas de Covid. Mais au travail, nul besoin légal d'informer les autres si l'on en souffre. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

L'hiver n'est pas encore là, mais les parapluies, les mouchoirs et les petites toux sèches dans les transports font leur retour dans notre champ visuel. La vaccination pour le Covid également, avec une nouvelle campagne qui a démarré le 7 octobre.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) cible surtout les personnes à risque et le vaccin «se normalise», indique l'État de Vaud. Il faut comprendre par là qu'il est disponible aux mêmes endroits que les autres vaccins «standards», chez les médecins ou en pharmacie notamment.

Outre pour les personnes vulnérables, la maladie qui a confiné le monde semble avoir déserté les conversations. Mais que faire si l'on en est atteint? Doit-on toujours le dire aux collègues? Faut-il toujours penser à la transmission?

Pas de test, rien à signaler

Oui et non. Légalement, informer quiconque de son Covid n'est pas une obligation. «Il n'y a pas de raison particulière, ni d’ailleurs de recommandation d’effectuer un test Covid en cas de symptômes, rappelle le médecin cantonal valaisan, Éric Masserey. Il en va de même que pour la grippe. Par conséquent, cette information n’est pas considérée comme pertinente pour un employeur.» Exception faite du domaine de la santé, qui peut avoir des consignes spécifiques, ajoute le médecin.

À lire aussi Amélioration souhaitée Swissmedic constate des manquements dans les hôpitaux suisses

Dans le canton de Vaud, le département de la Santé donne ainsi les mêmes recommandations pour tous les symptômes de refroidissement. Dans la mesure du possible, le mieux reste d'éviter les contacts en ne sortant pas. Le masque est toujours de rigueur si ce scenario est impossible, souligne Cathy Gornik, du Département vaudois de la santé et de l’action sociale.

Pas de transmission «organisée»

Au travail, les règles d'hygiène de base s'appliquent, appuie Éric Masserey. En cas de symptômes modérés, on se lave correctement les mains et on porte un masque — également avec des proches vulnérables, par ailleurs. «L'idée étant de ne pas 'organiser' une transmission à nos collègues», convient le médecin valaisan.

Il poursuit: «Les personnes vulnérables de l’environnement de travail doivent bénéficier de mesures de protection particulières, si pertinentes. Je pense par exemple aux femmes enceintes dans certains environnements. Et surtout, elles peuvent être vaccinées.»

Qui doit se faire un rappel?

Le Département vaudois de la santé présente ainsi la liste, recommandée par la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), des personnes considérées comme vulnérables. On y retrouve les seniors dès 65 ans, les femmes enceintes, les personnes dès 16 ans atteintes de trisomie 21.

Dès 16 ans, certaines maladies chroniques rendent également vulnérable. Il s'agit de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies pulmonaires et respiratoires, des cancers, des maladies ou des traitements affaiblissant le système immunitaire, de l'obésité, de l'insuffisance rénale et de la cirrhose.

Télétravail recommandé

Le médecin cantonal genevois, Alessandro Cassini, rejoint ses collègues des autres cantons en recommandant la vaccination aux personnes se retrouvant dans cette liste. Ses services rappellent de plus «les gestes simples qui permettent de se protéger et de limiter la circulation de nombreux virus et notamment de la grippe et du Covid, tels que l'aération régulière des locaux, l'hygiène des mains et le port du masque en cas de symptômes.»

À Genève non plus, aucune obligation d'informer son employeur en cas de Covid. «En cas de symptômes de maladie respiratoire, il est recommandé de télétravailler ou, si ce n'est pas possible, de porter un masque», préconise Alessandro Cassini.