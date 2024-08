Une motocycliste de 17 ans blessée dans un accident de la route

La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident.

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Un accident de la circulation s'est produit à Ecuvillens, dans le canton de Fribourg, le samedi 31 août 2024 vers 12h40, indique la police. En cause: une moto et une voiture. Selon les premières constatations, une collision a eu lieu entre une motocycliste de 17 ans et une conductrice de 89 ans à l'intersection de la route de Fribourg et de la route de la Tuffière.

La conductrice indemne

La jeune motocycliste a été blessée et transportée à l'hôpital par la REGA, pour des examens médicaux. La conductrice de la voiture n’a quant à elle pas été blessée. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident.

Un dépanneur est intervenu pour prendre en charge les deux véhicules impliqués, tandis que les pompiers ont procédé à la remise en état de la chaussée.