L'homme a perdu la vie malgré les premiers secours prodigués sur place. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Peu après 17h, ce jeudi 18 octobre, la police vaudoise a reçu un appel dramatique. Un cycliste gisait, inanimé, à Bussigny (VD), sur le chemin AF de la Marugleire (un sentier agricole), à l'intersection avec le chemin des Esserts.

Le cycliste avait chuté, mais les raisons de cette chute sont indéterminées. Le Suisse de 74 ans, domicilié dans la région, est décédé sur place, malgré les premiers secours prodigués par les ambulanciers.

Avez-vous des informations?

Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une instruction pénale. Il a confié les investigations aux spécialistes de la gendarmerie afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet événement.

Le chemin AF a été fermé pour les besoins de l’enquête et rouvert en soirée. De son côté, la police lance un appel à témoins. Toute personne en mesure de fournir des informations ou des renseignements sur cet accident est invitée à appeler le 021 343 15 10 ou à contacter le poste de police le plus proche.

