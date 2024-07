Ces femmes représentent la Suisse au championnat du monde de barbecue

1/11 L'équipe de grillades Swiss Fire Devils s'entraîne dans une maison au bord du lac des Quatre-Cantons pour le championnat du monde de barbecue à Stuttgart.

Marisa Caluori

«La viande est prête?» La question traverse la terrasse d'une spacieuse villa au-dessus de Hergiswil, dans le canton de Nidwald, avec une vue magnifique sur le lac des Quatre-Cantons. Cinq femmes s'écartent tandis qu'une autre attrape le poulet sur le gril et le dépose délicatement sur une assiette.

Toutes observent avec fascination la manière dont la cuisinière place des feuilles de persil autour de la viande. Les herbes doivent absorber le jus de la viande, car les taches sur l'assiette entraînent des points de pénalité au championnat mondial de barbecue. C'est précisément pour cette compétition que les six femmes s'entraînent ce week-end ensoleillé de juillet, une semaine avant le grand événement à Stuttgart.

Parfait pour l'entraînement des Swiss Fire Devils: trois barbecues sont installés dans la maison de Christine Minder.

Championnes catégorie «viande de porc»

C'est la première fois que les Swiss Fire Devils, comme se nomme le groupe, se rendent au championnat du monde. Elles participent régulièrement aux concours de grillades les plus divers, le dernier en date étant le championnat suisse de grillades en mai 2024. Elles ont obtenu la première place dans la catégorie «viande de porc».

La fine équipe est composée de la cuisinière Jessica Maggetti, de son épouse Luana Maggetti et de Daniela Da Rugna. Christine Minder complète le quatuor. L'aînée du groupe a travaillé pendant 18 ans pour l'entreprise de grillades Outdoorchef et est propriétaire de la maison dans laquelle l'équipe s'entraîne.

«Viens, on participe à un championnat»

À l'origine, les quatre amies faisaient des grillades pour le plaisir. «C'est venu spontanément, on s'est dit: 'Viens, on va participer à un championnat'», raconte Christine Minder. Pour les championnats du monde, elles font appel à Lilo Schmied, Amanda Hasler et Lisbeth Töngi.

Aujourd'hui, les femmes forment une équipe bien rodée: «On se comprend même sans se regarder, sourit Jessica Maggetti. Chacune sait où se situent les forces et les faiblesses de l'autre.» Et Christine Minder d'ajouter: «Surtout, on rigole bien ensemble.»

De gauche à droite: Lilo Schmied, Lisbeth Töngi, Jessica Maggetti, Amanda Hasler, Luana Maggetti, Christine Minder et Daniela Da Rugna.

En effet, entre la préparation, les grillades et les conseils tactiques, il y a toujours de la place, même pendant ce week-end stressant, pour une blague spontanée qui provoque généralement un fou rire.

La seule équipe féminine de Suisse

Pendant que les femmes s'affairent autour du barbecue et plaisantent, les deux seuls hommes présents mettent la table. Ici, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire, car en matière de grillades, ce sont leurs partenaires qui sont aux commandes. Ils constituent plutôt une exception, car dans de nombreux foyers, le barbecue est encore aujourd'hui la prérogative genrée des hommes.

«Il est amusant de constater qu'on gagne toujours dans les domaines masculins: les spare ribs et le pulled pork!» Christine Minder, membre des Swiss Fire Devils

D'ailleurs, les Swiss Fire Devils sont la seule équipe féminine de barbecue de Suisse. «Lorsque nous avons gagné le championnat suisse, ça n'a pas seulement été une surprise pour nous-mêmes, mais aussi tous les hommes qui étaient présents», raconte Christine Minder. «Beaucoup d'hommes ont encore l'impression que les femmes n'ont rien à faire autour du gril», déplore Jessica Maggetti. Et si elles s'y affèrent, c'est tout au plus pour faire revenir des légumes.

Ce déséquilibre se manifeste aussi dans les concours: de nombreuses équipes comprennent des femmes, mais surtout pour des catégories telles que les légumes ou le dessert, explique Christine Minder. «Mais il est amusant de constater qu'on gagne toujours dans les domaines masculins: les spare ribs et le pulled pork!», s'amuse la championne de grillades.

Les femmes en train de préparer leur menu: elles devront le répliquer à l'identique lors de la Coupe du monde.

Les Swiss Fire Devils ne peuvent pas révéler ce qu'elles comptent exactement griller, sinon elles seront disqualifiées. Une fois leurs grillades test finalisées, les équipières s'assaillent à table et dégustent le menu qu'elles ont créé. Pendant un bref instant, le silence règne autour de la table. Puis la discussion s'engage: «La sauce a besoin d'un peu plus de sel. Quelle variante vous plaît le plus? Avec ou sans marinade? Il faut laisser les carottes un peu plus longtemps dessus.»

167 jurés à convaincre

Pour une fois, les cheffes du barbecue gardent leur sérieux: elles échangent leurs idées et procèdent aux dernières retouches. Les recettes doivent être perfectionnées, car aux championnats du monde, il s'agit de s'imposer face à 105 autres équipes.

«Ici, en Suisse, on mange les légumes croquants, alors qu'en Allemagne, ils les aiment plutôt «trop cuits"» Jessica Maggetti, membre des Swiss Fire Devils

Les règles sont strictes: six plats ou catégories doivent être préparés sur le gril sous la pression du temps. Viande, poisson, végétarien. 167 jurés évaluent les menus qui leur sont servis.

Le plus difficile est de satisfaire tous les goûts, estiment les expertes des grillades. «Ici, en Suisse, on mange les légumes croquants, alors qu'en Allemagne, ils les aiment plutôt «trop cuits"», remarque Jessica Maggetti. En tant que cuisinière de formation, elle donne le ton lorsqu'il s'agit de préparer les plats. Mais c'est le groupe qui décide des menus. «C'est très important pour moi», souligne Jessica Maggetti.

Jessica Maggetti lors d'un «test de course»: lors des championnats du monde, le menu doit être porté sur un parcours de 150 m jusqu'au jury.

Les Swiss Fire Devils gagneront-elles les championnats du monde? «Oh, non», répondent les femmes d'un signe de tête. «Notre objectif est de finir dans la première moitié.» Pour elles, participer et découvrir les traditions culinaires de différents pays est déjà une expérience en soi.

L'équipe doit exceptionnellement faire appel à un renfort masculin, parce qu'un tel événement nécessite une équipe conséquente et que Daniela Da Rugna ne peut pas participer aux championnats du monde. Raphael Minder, le fils de Christine Minder et le partenaire d'Amanda Hasler, les soutiendra.

«On a en effet besoin de quelqu'un pour porter nos affaires jusqu'au grill», blague Jessica Maggetti.