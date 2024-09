Décès de l'ancien journaliste de la TSR Christian Fehlbaum

ATS Agence télégraphique suisse

Christian Fehlbaum était passé par le journal «La Suisse» puis par la TSR. Photo: RTS

Le journalisme romand est en deuil. Ancien journaliste de la TSR, notamment dans sa rubrique sportive, Christian Fehlbaum est décédé à l’âge de 75 ans, apprend-on sur le site de la RTS.

«Christian était quelqu’un de doux, et je garde de lui le souvenir de son sourire amusé, délicatement décalé. Il savait toujours mettre une petite et saine distance entre lui et les choses de ce monde», a réagit Massimo Lorenzi, chef du Département des Sports de la RTS.

Christian Fehlbaum avait démarré sa carrière dans les années 70 au sein de la presse écrite pour le journal «La Suisse» avant de rejoindre la TSR. Il était devenu une figure bien connue du grand public à son passage au Département des Sports, œuvrant également dans l’Actualité et les éditions régionales.