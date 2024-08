Tous les détails sur le Concours de l'Eurovision 2025 à Bâle!

Grâce à la victoire de Nemo, le Concours Eurovision de la chanson viendra en Suisse en 2025 et se déroulera à Bâle en mai 2025. Blick répond aux principales questions et donne tous les détails.

1/5 En remportant le Concours Eurovision de la chanson à Malmö, Nemo a ramené en Suisse le plus grand concours musical.

Michel Imhof

Après la victoire de Nemo au 68e Concours Eurovision de la chanson à Malmö (Suède), la prochaine édition aura lieu en Suisse. Comment va se dérouler l'édition 2025 à Bâle? Voici tous les détails.

Où aura lieu le Concours de l'Eurovision 2025?

Lors du processus de sélection organisé par la SSR, c'est Bâle qui s'est imposée. La ville située au coude du Rhin organisera l'Eurovision dans la St. Jakobshalle. Les organisateurs prévoient une capacité de 9000 visiteurs. A cela s'ajoute l'option d'une projection publique dans le parc voisin de St. Jakob pour 20'000 personnes. Genève, Zurich et Berne/Bienne s'étaient également portées candidates à l'organisation de l'événement, mais elles sont reparties bredouilles. La ville hôte de l'Eurovision 2025 a été annoncée ce 30 août 2024.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pourquoi le Concours Eurovision 2025 aura-t-il lieu en Suisse?

Avec la victoire de Nemo au Concours Eurovision de la chanson à Malmö (Suède), avec le titre «The Code», la Suisse s'est assuré le droit d'organiser l'édition de l'année suivante. Depuis 1958, l'Eurovision a toujours lieu dans le pays du vainqueur de l'année précédente, à quelques exceptions près. Par exemple, après sa victoire en 2022, l'Ukraine n'a pas pu organiser le Concours l'année suivante et a ensuite organisé l'événement conjointement avec la BBC à Liverpool.

Quand l'Eurovision aura-t-il lieu en 2025?

Le Concours Eurovision de la chanson 2025 se déroulera du 13 au 17 mai 2025. Les deux demi-finales se dérouleront les 13 et 15 mai 2025, et la grande finale aura lieu le 17 mai 2025. La cérémonie d'ouverture devrait avoir lieu le 11 mai. Les organisateurs fixent généralement les dates de manière à ce qu'elles ne coïncident pas avec les matches de la Ligue des champions de l'UEFA, de l'UEFA Euro League et de la finale de la Coupe d'Allemagne de football.

Que signifie l'Eurovision pour Bâle?

Bâle bénéficie d'une énorme attention grâce à ce spectacle suivi par des millions de personnes. Les nombreux touristes qui arrivent pendant la semaine de l'événement font sonner les caisses. Le site d'accueil de 2023, Liverpool, fait état d'une création de valeur économique de 62 millions de francs.

Comment obtenir des billets pour le Concours?

Aucune information sur la billetterie existe encore. La vente des billets débute généralement vers la fin de l'année. Une chose est sûre: l'intérêt sera massif, comme chaque année. Pour chaque spectacle, il y a deux répétitions générales publiques pour lesquelles il est possible d'acheter des billets. Et lors des répétitions générales, un faux vote est organisé.

Publicité

Combien coûtent les billets?

On ne le sait pas encore. En 2024, les billets pour l'ESC à Malmö coûtaient entre l'équivalent de 35 et 320 francs.

L'Eurovision aura-t-il lieu qu'en salle?

Pas du tout! Le lieu d'organisation de l'Eurovision met également sur pied le Village Eurovision. Il s'agit d'une fan zone où toutes sortes de concerts ont lieu, où les artistes peuvent se présenter et où les sponsors bénéficient d'une certaine visibilité. Un EuroClub est également organisé pendant une semaine. Il s'agit d'une boîte de nuit qui ne joue que de la musique Eurovision pendant une semaine et qui est organisée par le fan-club du pays concerné. L'Eurovision Village et l'EuroClub se dérouleront tous deux dans les halles de la Foire de Bâle. Une rue de l'Eurovision est prévue dans la Steinenvorstadt, et un boulevard de l'Eurovision est prévu à travers la ville, de la gare CFF de Bâle à la Badischer Bahnhof. S'y ajoutent une scène à la Barfüsserplatz et l'animation des rives du Rhin. Bien entendu, les entreprises locales sont libres de mettre sur pied un programme spécial pour la semaine du Concours.

Qui animera l'Eurovision 2025?

La modération ne sera déterminée qu'à une date ultérieure. Dans le cadre d'un vote, la communauté de Blick a déjà favorisé le commentateur de l'Eurovision Sven Epiney, suivi de Michelle Hunziker et Sandra Studer.

Qui participera au Concours 2025?

La liste complète des pays pour le Concours 2025 est attendue en octobre. Toutes les chansons qui seront publiées à partir du 1er septembre 2024 pourront participer à l'Eurovision. A la mi-mars, toutes les chansons doivent être soumises avec les acts.

Publicité

Combien coûte l'Eurovision?

Cela varie d'un pays à l'autre. La ville de Bâle s'attend à des coûts de 30 à 35 millions. L'édition 2014 a coûté 50 millions de francs à Copenhague, celle de 2012 à Bakou 59 millions. Malmö a été plus économe en 2013 avec 14 millions. A Liverpool, l'ESC 2023 a coûté environ 30 millions de francs.

Qui finance le Concours?

Les coûts du Concours Eurovision de la chanson sont pris en charge par la ville organisatrice, les sponsors et la chaîne hôte, c'est-à-dire la SSR en 2025. S'y ajoutent les contributions des différentes chaînes membres de l'Union européenne de Radio-Télévision (UER), et des parts du canton et de la Confédération restent ouvertes.