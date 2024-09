Les prix de l'électricité vont baisser en moyenne de 10% en 2025

Les prix de l’électricité pour l’approvisionnement de base vont baisser en moyenne de 10% pour les ménages en 2025, indique jeudi l'ElCom.

Les prix de l’électricité pour l’approvisionnement de base vont baisser en moyenne de 10% pour les ménages en 2025, indique jeudi l'ElCom. Sur l'année, la facture s'allégera de 141 francs par rapport à 2024 pour un ménage «moyen» qui consomme 4500 kWh par an.

Un ménage-type paiera 29 centimes par kilowattheure (ct./kWh), ce qui correspond à une baisse de 3.14 ct./kWh, précise la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) à l'issue du délai au 31 août fixé aux quelque 600 gestionnaires de réseau de distribution pour communiquer leurs tarifs. Cela correspond à une facture annuelle d’électricité de 1305 francs.

Les prix se composent des tarifs d'utilisation du réseau, des tarifs de l’énergie, des redevances dues aux collectivités publiques et du supplément perçu sur le réseau.

Les coûts du réseau baissent de 4% pour se fixer à 12.18 ct./kWh. Le tarif d’utilisation du réseau comprend les coûts pour la réserve d’hiver, qui s’élèvent à 0.23 ct./kWh. Les prix de l’énergie passent eux de 15.63 ct./kWh à 13.7 ct./kWh (- 12 %). Les redevances et prestations dues aux collectivités publiques restent à 1 ct./kWh. Le supplément perçu sur le réseau reste à 2.3 ct./kWh.

Baisse aussi pour les PME

Comme les ménages, les PME verront leur facture baisser. Cependant, les prix varient parfois considérablement entre les gestionnaires de réseau. Ceci est principalement dû à de grandes différences dans l’approvisionnement en énergie.

Plusieurs raisons expliquent la baisse des tarifs. Premièrement, le fait que les prix sur le marché de gros de l’électricité se sont quelque peu stabilisés, bien qu’à un niveau élevé. Ainsi, tandis que les prix de gros pour une livraison l'année suivante étaient encore cotés à environ 150 EUR/MWh il y a douze mois, ils se situent actuellement aux alentours de 90 EUR/MWh.

Deuxièmement, les coûts de la réserve d’hiver ont baissé par rapport à l’année précédente. Les consommateurs finaux doivent assumer ces coûts par le biais d’un supplément sur le tarif d’utilisation du réseau (1.2 ct./kWh en 2024, 0.23 ct./kWh pour 2025). Troisièmement, le coût moyen pondéré du capital (WACC) pour le réseau a légèrement baissé.

Différences dans les stratégies d'achat

Des analyses complémentaires de l’ElCom montrent que, dans le récent contexte des fortes variations de prix sur le marché de gros, même de faibles différences dans les stratégies d’achat d’énergie des gestionnaires de réseau peuvent entraîner de grandes différences de prix.

Outre les prix de gros, les coûts d’acquisition dépendent de la part de production propre prise en compte par les gestionnaires de réseau dans l’approvisionnement de base. Alors que par le passé, les coûts de revient étaient en grande partie supérieurs aux prix du marché, ils ont été pour la plupart nettement inférieurs ces deux dernières années.

Les prix toujours élevés sur le marché influencent également les coûts du réseau, car ces derniers contiennent également des éléments dépendant du prix de l’électricité (pertes de rendement, services système).

Tarifs par commune

L'Elcom a publié sur Internet les tarifs des différentes communes sous www.prix-electricite.elcom.admin.ch. Les données proviennent directement des gestionnaires de réseau et sont constamment actualisées. Plus de 1% des gestionnaires de réseau n’ont pas communiqué leurs données dans les délais impartis.

Selon ces données, les habitants de Binn (VS) devront le plus mettre la main au porte-monnaie, ceux de Zwischbergen (VS) le moins.

www.prix-electricite.elcom.admin.ch