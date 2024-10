A quelles dates les stations de ski suisses ouvriront-elles?

L'hiver approche et de nombreuses stations de ski suisses se préparent pour la saison. Certaines ouvrent déjà en novembre, tandis que d'autres s'adapteront aux conditions d'enneigement. Blick liste les dates d'ouverture des stations de ski.

Robin Wegmüller

Pouvons-nous déjà sortir nos skis de la cave? Dernièrement, la température a peut-être déjà éveillé chez beaucoup l'impatience d'aller batifoler dans la neige. Le début de la saison des sports d'hiver se rapproche de plus en plus en Suisse. Blick a donc listé les dates d'ouverture des stations de ski de tout le pays. Les jours d'ouverture ne sont toutefois pas encore gravés dans le marbre. Dans les régions de basse altitude surtout, elles dépendent encore de la météo et des conditions d'enneigement.

Les remontées mécaniques de Flumserberg (SG) en sont le meilleur exemple. Alors que la saison d'été se termine le 20 octobre, il n'y a pas de date officielle pour le début de l'exploitation hivernale. «Nous sommes flexibles quant au début de la saison d'hiver, il dépendra des conditions d'enneigement», peut-on lire sur leur site Internet. Une grande partie des domaines skiables communiquent toutefois une date d'ouverture précise. Attention, toutes les pistes ne sont en général pas forcément praticables à cette date. Comme l'affluence n'est alors pas encore très importante, de nombreux établissements qui sont ouverts en novembre ne le sont que les week-ends. Au plus tard à la mi-décembre, les domaines skiables passent tous à la saison d'hiver régulière.

Début de saison en novembre

Saas-Fee VS (01.11.)

Zermatt VS (01.11.)

Mürren-Schilthorn (ouverture en semaine à partir du 02.11.)

Glacier 3000 VS/BE (09.11.)

Davos Parsenn GR (15.11.)

Grimentz-Zinal VS (16.11.)

Nendaz et Veysonnaz – 4 Vallées VS (16.11.)

Wengen BE (16.11.)

Andermatt-Oberalp-Sedrun UR/GR (18.11.)

Davos Klosters GR (23.11.)

Samnaun/ Ischgl GR (28.11.)

Crans-Montana VS (29.11.)

Début de saison le 30 novembre

Alt St. Johann SG

Arosa Lenzerheide GR

Chäserrugg-Unterwasser SG

Domaine skiable Lauchernalp-Lötschental VS

Davos Jakobshorn GR

Flims-Laax-Falera GR

Région des Mythens SZ

St. Moritz GR

Lauchernalp/ Lötschenalp VS

Début de saison début décembre

Hoch-Ybrig SZ (06.12.)

Adelboden-Lenk BE (07.12.)

Aletsch Arena VS (07.12.)

Fiescheralp VS (07.12.)

Pizol SG (07.12.)

Savognin GR (07.12.)

Splügen GR (07.12.)

Verbier et Thyon – 4 Vallées GR (07.12.)

Villars-Gryon VD (07.12.)

Début de saison le 14 décembre

Blatten-Belalp VS

Elm GL

Grächen VS

Grindelwald BE

Gstaad BE

Klewenalp NW

Obersaxen GR

Portes du Soleil VS

Scuol GR

Sörenberg LU

Stoos SZ

Wildhaus SG

Début de saison avant Noël

Fideris-Heuberge GR (20.12.)

St. Luc/Chandolin VS (20.12.)

Bergün GR (21.12)

Braunwald GL (21.12)

Disentis GR (21.12)

Loèche-les-Bains VS (21.12)

Meiringen-Hasliberg BE (21.12)

Melchsee-Frutt OW (21.12)

Moléson FR (21.12.)

Rigi SZ (21.12)

Samedan GR (21.12.)

Tschappina-Heinzenberg GR (21.12.)

Tschiertschen GR (21.12.)

Vals GR (21.12.)

Vercorin VS (21.12.)

Début de saison selon l'enneigement

Amden SG

Flumserberg SG

* Cette liste n'est pas exhaustive.