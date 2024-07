Les magasins rouvriront mercredi Les décombres seront dégagés d'ici mardi soir à Prilly, après l'effondrement d'un échafaudage

A Prilly-Malley, les opérations pour sécuriser le chantier et dégager les décombres suite à l'effondrement d'un échafaudage qui a fait trois morts et onze blessés s'achèveront mardi soir. Le Centre Malley Lumières et ses commerces rouvriront en partie mercredi.