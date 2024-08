1/4 Avec l'entreprise de téléphonie mobile Spusu, Franz Pichler mise sur un service personnalisé et une technologie de sa propre main.

Jean-Claude Raemy

Vous connaissez Spusu? Probablement pas encore. Mais l'entreprise autrichienne de téléphonie mobile s'attaque désormais au marché suisse. Et elle a pu engager l'ancienne star du ski Beat Feuz comme ambassadeur de la marque.

Chez nos voisins, Spusu compte environ 600'000 clients. En Suisse, l'entreprise – dont le nom signifie «parle et surfe» – veut prendre son envol en terres helvétiques et le fera à travers le réseau Salt. L'accent est mis sur le service à la clientèle: les appels des clients sont traités «en 10 secondes», promet le fondateur et CEO Franz Pichler. L'entreprise renonce délibérément aux chatbots et aux centres d'appels externalisés. Seuls des collaborateurs internes travaillent au service clientèle.

Bien entendu, les nouveaux clients suisses bénéficient d'une offre alléchante: un abonnement de téléphone portable avec un volume de données illimité, des minutes et des SMS sur le réseau 5G pour tout juste 17,90 francs. En plus, il y a 10 Go et 100 minutes d'itinérance dans l'UE. Il n'y a pas de frais d'activation ni de durée minimale de contrat.

Actuellement, les abonnements peuvent être commandés sur le site Internet de Spusu. La carte SIM est envoyée par la poste ou est immédiatement prête à l'emploi en tant que eSIM. Spusu sera également bientôt présent physiquement – dans une nouvelle boutique au centre commercial Shopping Seen à Winterthour (ZH).

Une grande expérience avec l'Eurovision

Spusu fait partie d'une entreprise familiale active dans le domaine de la technologie. Grâce à son propre développement technologique, il est possible d'économiser des frais de licence onéreux, ce qui se répercute avantageusement sur les prix, affirme l'entreprise.

L'expérience avec de grandes quantités de données est en tout cas disponible: depuis 2004, Spusu est responsable du traitement des votes pour l'ensemble de l'Europe dans le cadre du concours Eurovision de la chanson.