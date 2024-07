«Ce n'est pas compliqué de se faire déclarer double inapte à l'armée»

«Peut-être certains ont-ils le sens du sacrifice de «la Patrie»; je ne l’ai pas»

Théo* a la vingtaine. Pour Blick, cet étudiant en lettres revient sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas réaliser son service militaire.

J’ai effectivement fait en sorte d’être exempté pour plusieurs raisons, principalement idéologiques. D’abord l’armée symbolise à mon sens l’institutionnalisation ou le bastion le plus évident du conservatisme, position à laquelle je ne peux pas souscrire en raison de certaines de mes appartenances et conditions personnelles. Institution réactionnaire s’il en est, je ne consens donc à lui donner ni le temps, ni l’énergie que l’on exigerait de ma part en vertu de je ne sais quelle loi ou tradition.

Il y a ensuite, dans les valeurs que cultive l’armée, quelque chose qui me repousse. C’est notamment le cas de la galvanisation de cette identité masculine qui me répugne, dans laquelle je ne me retrouve pas et dont j’ai fait les frais toute ma vie pour ne pas être hétéro et ne pas correspondre l’archétype de «l’homme». Accomplir mon service militaire aurait exigé que j’endosse le rôle d’un comédien pour correspondre à ce qu’on aurait attendu de moi, ce dont je n’ai aucune envie et ne vois pas l’intérêt. Peut-être certains ont-ils le sens du sacrifice de «la Patrie»; je ne l’ai pas. Peut-être certains ont vu le moyen de retirer quelque gloire de leur conscription, je n’en aurais éprouvé qu’abjuration de moi-même.

Au vu de ce qui précède, je n’ai pas réellement eu besoin d’élaborer de stratagème (ndlr. pour ne pas faire le service). Il a juste fallu que j’affirme mes positions lors du recrutement. Concrètement: je n’ai parlé à personne ou presque, je restais systématiquement dans mon coin à lire des bouquins (genre asocial quoi). Évidemment j’ai usé de cette technique à dessein, mais je suis de nature solitaire, donc disons que j’ai simplement affirmer ma personnalité. Ensuite, j’ai répondu de manière orientée aux tests psy – avec un minimum d’esprit, on comprend très vite où ils veulent en venir avec leurs questions. Disons pour simplifier que j’ai fait en sorte de rater les tests.

Finalement, examen médical, le médecin m’a demandé si j’étais motivé. J’ai dit non. Il m’a demandé la raison, j’ai dit que j’étais socialement anxieux (ce qui n’est pas faux), que la compagnie des hommes avait toujours été compliquée et toxique pour moi et, qu’en plus, n’étant pas hétéro, je serais surement porté à expérimenter des situations de discrimination ou de violence dans une institution très hétéronormée. Là-dessus, le médecin me rétorque: «Vous savez, le but n’est pas de vous mette dans une situation ingérable. Si vous n'êtes pas apte, on ne va pas vous forcer». La suite: rendez-vous avec un psy où je raconte les mêmes choses. Me voilà exempté.