La compagnie aérienne suisse Edelweiss élargit son offre hivernale 2024/2025 avec de nouvelles destinations et des fréquences de vol plus élevées. Blick vous présente les nouvelles liaisons prévues.

Un vol direct de Suisse vers les pyramides de Gizeh? Cet hiver, ça sera possible!

1/6 Échapper à la grisaille de l'hiver? Avec Edelweiss, c'est possible. La compagnie a présenté ses destinations hivernales 2024/2025.

Jean-Claude Raemy

L'hiver prochain, la compagnie aérienne suisse Edelweiss vous amènera directement au Sphinx International Airport en Egypte! L'aéroport est situé à proximité immédiate du Sphinx et des pyramides de Gizeh, à l'ouest de la capitale. L'aéroport principal du Caire, desservi par la compagnie helvétique Swiss, se trouve lui à l'est de la ville.

Les voyageurs égyptiens pourront ainsi se rendre plus rapidement sur les sites touristiques phares. Le nouveau musée «Grand Egyptian», qui doit ouvrir cette année, en fait partie. Mais ce n'est pas tout: l'aéroport Sphinx est également un bon point de départ pour les croisières sur le Nil. Cette nouvelle liaison se combine parfaitement avec la destination actuelle d'Edelweiss en Egypte, Louxor.

De nombreuses possibilités de combinaison

Ces correspondances sont essentielles pour le développement des destinations Edelweiss. L'hiver prochain, la compagnie desservira également la destination de Salalah, au sud d'Oman. Cette destination sera desservie à l'aller et au retour via Muscat, la capitale omanaise, qui figure déjà dans le catalogue de la compagnie à la fleur.

Tunis sera aussi bientôt accessible avec la compagnie suisse. La capitale tunisienne est un lieu intéressant sur le plan culturel et peut être combinée avec Djerba, la destination estivale d'Edelweiss, qui sera désormais aussi desservie en hiver.

Nouvelles liaisons dans le nord

La compagnie Edelweiss se développe aussi dans le Grand Nord – là où personne ne volait auparavant en hiver. Aujourd'hui, les destinations à l'enneigement garanti sont en plein essor, raison pour laquelle Edelweiss augmente massivement les fréquences de vol. Tromso, la porte de l'Arctique, est desservie jusqu'à cinq fois par semaine en hiver.

L'archipel norvégien des Îles Lofoten est quant à lui desservi une fois par semaine par des vols directs vers Evenes. Enfin, en Finlande, les destinations de sports d'hiver en Laponie – Ivalo et Kittilä – ainsi que la capitale du Père Noël, Rovaniemi, seront désormais desservies deux fois par semaine. Une liaison vers Kuusamo est aussi maintenue. En revanche, la ville norvégienne de Bergen ne sera plus accessible pendant la saison hivernale.

Suppressions et extensions sur les vols longs courriers

Concernant les vols longs courriers, Edelweiss maintient les trajets existants en hiver vers Tampa (USA), le Costa Rica et les Caraïbes, mais la liaison vers Las Vegas disparaitra. Les vols vers Bogotá et Cartagena en Colombie décolleront désormais dès le 3 novembre. L'offre vers l'océan Indien, la Thaïlande et l'Afrique du Sud reste inchangée.

En revanche, le nombre de vols vers le Cap-Vert et le Maroc a été nettement augmenté. Les destinations classiques de l'été, dont la saison est prolongée jusqu'en hiver, commencent plus tôt ou sont desservies pour la première fois en hiver, sont également élargies. C'est notamment le cas pour Bilbao (Espagne), Ibiza (Espagne), Antalya (Turquie), Cagliari (Italie), Faro (Portugal) et Split (Croatie). Bonnes vacances!