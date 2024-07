Aucun recours n'a été fait auprès du Tribunal fédéral depuis le dernier jugement concernant le parc éolien des Dents-du-Midi. Le projet de Collonges et Dorénaz (VS) va donc pouvoir reprendre.

Le parc éolien des Dents-du-Midi, projet de Collonges et Dorénaz (VS) porté par RhônEole, peut redémarrer. Aucun recours n'a été fait auprès du Tribunal fédéral contre le jugement d'avril dernier du Tribunal cantonal, qui avait rejeté les derniers griefs.

Le projet d'implanter deux nouvelles éoliennes entre Collonges et Dorénaz reprend avec la procédure de demande d'autorisation de construire, 17 ans après la mise à l'enquête du Plan d'aménagement détaillé, s'est réjoui mardi RhônEole dans un communiqué. Le dépôt du dossier, qui intégrera de nombreuses études, devrait se faire à l'automne 2025, pour une autorisation espérée au printemps 2027.

La dernière décision fait foi

En comptant l'éolienne-test Cime de l'Est, à Collonges, déjà installée en 2005, le parc devrait produire quelque 18 GWh/an, soit de quoi alimenter 4000 ménages, a rappelé RhônEole, société en mains publiques. En 2007, le Plan d'aménagement détaillé (PAD) pour un parc éolien avait été mis à l'enquête publique. Les citoyens de Dorénaz et Collonges avaient approuvé le projet en assemblée primaire en 2007 et 2008. Mais un particulier avait ensuite formulé différents griefs contre ce projet.

Cette procédure a mené à plusieurs études complémentaires, notamment en ce qui concerne la protection contre le bruit, l'atteinte au paysage, la projection d'ombres clignotantes ou encore la compensation des surfaces d'assolement. Désormais, la dernière décision du Tribunal cantonal fait foi, c'est-à-dire que l'homologation du PAD par le Conseil d'Etat, prononcée en septembre 2023, entre en force.