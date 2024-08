Un mail frauduleux signé par Swisscom est en circulation

Les escrocs par hameçonnage sont de plus en plus sophistiqués. Actuellement, des e-mails circulent au nom de Swisscom, promettant des remboursements de factures trop élevées. Trop beau pour être vrai.

1/4 Un méchant courriel d'hameçonnage de Swisscom circule actuellement pour soutirer des données aux clients.

Robin Wegmüller

Un allemand ou un français correct, un logo presque identique mais surtout de vilaines astuces. Les mails des escrocs par hameçonnage sont de plus en plus sophistiqués. Les nombreuses tentatives et les diverses méthodes ne facilitent pas l'identification de l'escroquerie.

Actuellement, une tentative d'escroquerie au nom de Swisscom est en circulation. Dénoncé par un lecteur, le mail a pu être consulté par nos soins.

Voici comment l'arnaque se présente: des citoyens suisses reçoivent un e-mail au nom de Swisscom. Dès le premier coup d'œil, quelque chose cloche. Le message prétend qu'une erreur a été commise lors de l'établissement de la facture de juillet. Les clients auraient payé un montant trop élevé.

Trop beau pour être vrai

«Afin de rembourser rapidement le montant payé en trop, nous avons mis à votre disposition un formulaire en ligne sécurisé», poursuit le texte. Les clients doivent alors répondre par un e-mail auquel ils recevront immédiatement un lien pour vérifier leurs données. Le remboursement sera alors finalisé. Cela semble alléchant, mais c'est une arnaque totale.

«Nous sommes au courant de ce mail de phishing», explique le porte-parole de Swisscom Armin Schädeli. Des contre-mesures ont été prises en conséquence. Les tentatives d'escroquerie par hameçonnage sont un thème récurrent. Swisscom met régulièrement en place des avertissements.

Comment repérer une fraude?

Les premiers indices reconnaissables d'une tentative d'escroquerie se trouvent généralement dans les messages eux-mêmes. Un formatage particulier, des caractères spéciaux ou des espaces indiquent l'utilisation d'un clavier étranger.

Publicité

La supercherie devient plus claire lors de la présence d'un lien. Vérifiez toujours l'URL! Les faux sites web sont souvent bien faits. L'adresse e-mail de l'expéditeur permet également d'identifier la fraude. Les combinaisons de chiffres et de lettres douteuses ainsi que les terminaisons inhabituelles ne sont généralement pas authentiques.

Et si le mail demande de fournir des données de carte de crédit, plus aucun doute! Swisscom précise également: «Nous n'invitons pas les clients à divulguer des données confidentielles par email.»