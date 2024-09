Nous pourrons bientôt profiter de l'été indien

Depuis dimanche dernier, nous sommes en automne selon le calendrier. Cette semaine apportera de la pluie et du vent, surtout jeudi où le temps sera humide. Dimanche promet toutefois un temps plus clément et l'espoir d'un été indien.

Christina Benz

Depuis dimanche 14h43, nous sommes calendairement en automne. Outre l'été indien, il existe également l'octobre doré et l'été de la Saint-Martin, qui désignent des périodes de beau temps en automne. Photo: Keystone

Si le week-end dernier, nous avons encore pu profiter du temps doux et ensoleillé de l'été indien, cette semaine, la pluie risque de se déverser. Une «semaine météorologique dynamique» nous attend, explique à Blick le météorologue Klaus Marquardt de Meteo News.

La semaine commence déjà avec humidité, constate l'expert météo: «Lundi, il pleut sur une grande partie du territoire, tandis qu'un front froid arrive du sud-ouest. Il pleuvra fortement, surtout en Suisse orientale et dans le sud.» Mardi également, il y aura des averses isolées. Mercredi, en revanche, se présente sec et avec un «soleil laiteux», comme le dit Klaus Marquardt. La raison: le ciel sera blanc à cause d'un mélange de nuages de haute et moyenne altitude.

Des phases de beau temps en automne

Viendra ensuite le pic de pluie: «il y aura de nombreuses précipitations jeudi», explique Klaus Marquardt. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il commencera à pleuvoir et cela se prolongera jusqu'à jeudi. Il faut s'attendre à 50 à 60 litres de pluie dans le sud et 30 à 40 litres dans le nord. Le reste de la semaine restera humide, avec des averses isolées, mais cela se calmera en fin de semaine. Le temps de dimanche se montrera à nouveau plus clément, de quoi avoir de l'espoir pour la semaine prochaine.

Après un week-end ensoleillé, des journées humides et venteuses s'annoncent, selon le météorologue Klaus Marquardt. Photo: Shutterstock 1/2

Dimanche dernier, à 14h43 exactement, nous sommes passés de l'été à l'automne d'un point de vue calendaire. Les nuits seront désormais plus longues et les jours plus courts. Selon Meteo News, nous perdons actuellement environ quatre minutes de jour chaque journée qui passe.

Même si cette semaine sera rythmée par la pluie et le vent, l'automne connaîtra aussi des périodes de beau temps dont nous pouvons nous réjouir, même si ces phases seront assez isolées. Ces périodes portent des noms spéciaux:

L'été indien

L'été indien est un phénomène qui apparaît presque chaque année en automne. Selon Meteo News, il s'agit d'une phase météorologique stable et chaude qui se produit souvent entre fin septembre et mi-octobre. «L'été indien se caractérise par des journées calmes et plus chaudes, comme celles que nous avons connues la semaine dernière», explique Klaus Marquardt.

Après le front froid de samedi, un anticyclone s'établira dimanche, lundi et mardi offriront de bonnes conditions pour du beau temps digne d'un été indien. L'anticyclone fera en effet affluer de l'air sec vers l'Europe centrale et nous offrira ainsi un temps magnifique. L'été indien est fiable: statistiquement, il arrive chez nous cinq années sur six.

Octobre doré

Un octobre doré est le même phénomène que l'été indien, mais comme son nom l'indique, il se produit en octobre. Il décrit un temps automnal stable paré de feuilles aux couleurs automnales sur les arbres et au sol.

L'été de la Saint-Martin

L'été de la Saint-Martin est une période de beau temps qui se produit souvent vers la fin de la première décade de novembre. La raison en est à nouveau une situation anticyclonique stable. L'été de la Saint-Martin est particulièrement perceptible en montagne, alors qu'en plaine, il y a souvent du brouillard.