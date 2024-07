Le plus célèbre détenu de Suisse Brian Keller est encore libéré

Brian Keller a été remis en liberté mardi.

Jessica von Duehren

Les relations entre l'ancien détenu Brian Keller et le tiktokeur Skorp808 étaient tendues depuis des mois. En mai, la situation a dégénéré. Après que le boxeur s'est présenté chez lui, Brian Keller a cassé l'os zygomatique du tiktokeur. Après quelques mois de liberté, il a été remis en détention provisoire. Il vient d'en être libéré, comme le fait savoir le parquet général de Zurich.

«La défense a maintenant demandé la libération de son client de la détention préventive et a soumis au Ministère public différentes mesures de substitution destinées à contrer le risque de récidive de nouveaux délits», indique le communiqué.

Les conditions comprennent une thérapie psychologique et un accompagnement socio-éducatif ainsi qu'une interdiction de contact et de périmètre avec Skorp808. «Le Ministère public considère que les mesures de substitution proposées sont des obligations raisonnables et défendables.»