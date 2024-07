Nostalgique du Reich, ce groupe allemand est sous enquête en Suisse

Peter Fitzek s'est autoproclamé «empereur d'Allemagne».

ATS Agence télégraphique suisse

Un groupe de nostalgiques de l'Empire allemand fait l'objet d'enquêtes de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) en Suisse. Le Königreich Deutschland figure sur une liste qui peut être consultée sur le site internet de la Finma et dont la radio publique alémanique SRF s'est fait l'écho samedi.

Les entreprises et personnes figurant sur cette liste sont suivies pour des activités illicites diverses. Ce mouvement du Reich et son chef, l'autoproclamé «empereur d'Allemagne» Peter Fitzek, sont sous surveillance des autorités allemandes depuis plusieurs années. Selon l'homologue allemande de la Finma, ce groupement est soupçonné d'exercer des activités bancaires et d'assurance sans les autorisations nécessaires.

L'Empire allemand toujours vivant

En Suisse également, des représentants de ce Reich, ou KRD pour Königreich Deutschland, auraient proposé des services bancaires et d'assurance non autorisés lors de manifestations, recherchant de manière plus intensive à s'implanter en Suisse également.

Le KRD se définit comme un groupement de citoyens du Reich qui ne reconnaissent pas la République fédérale d'Allemagne et ses structures démocratiques. Ils prétendent que l'Empire allemand (1871-1918, 1933-1945) continuerait d'exister.