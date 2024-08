1/10 Alfred Pösch est très touché par l'accident: «Sur cette route, tu dois garder la tête sur les épaules. Si tu as trois secondes d'inattention, tu es déjà sur la voie d'en face.»

Janine Enderli et Helena Schmid

Un terrible accident a secoué la Suisse jeudi après-midi. Une voiture a percuté de plein fouet un car postal près de Wattwil, dans le canton de Saint-Gall. Le choc a été si violent que trois personnes sont décédées sur le lieu de l'accident. Parmi les victimes figure également un enfant de neuf ans. Cette terrible affaire préoccupe beaucoup les riverains.

Au lendemain du drame, Blick s'est entretenu avec Erwin Kundert et Iris Kägi. Ils habitent à environ 200 mètres du lieu de l'accident. «Je me suis retrouvé dans un embouteillage alors que je voulais rentrer chez moi. Tout était bloqué», raconte le premier. Il est alors rentré chez lui à pied en traversant la prairie. «Les passagers du bus étaient encore là. Je leur ai apporté de l'eau et les ai laissés aller aux toilettes», ajoute-t-il.

Le fait que l'accident se soit produit dans le virage ne l'étonne pas. «Le virage est dangereux. Il m'arrive d'être assis à la table du salon et de voir des automobilistes doubler ici, c'est effrayant!» «Pour nous, c'est presque une situation normale. Nous aidons là où nous pouvons, assure Iris avant d'ajouter: Nous nous attendions presque à ce que quelque chose comme ça arrive.» Elle ne veut pas aller voir le lieu de l'accident pour se protéger.

«La route est tellement fréquentée, c'est inacceptable!»

Alfred Pösch, 77 ans, livre la même observation. «Depuis qu'il y a une protection contre le bruit, c'est-à-dire une zone à 60, c'est devenu dix fois plus dangereux.» Selon lui, les panneaux le long de la route ne sont pas assez visibles. «Nous nous battons depuis longtemps pour un tunnel, nous avons 13'000 voitures par jour ici, fait-il remarquer. La route est tellement fréquentée, c'est inacceptable!»

Il dénonce la passivité des autorités locales. «On ne cesse de faire patienter la population en vue d'un contournement, car on n'a pas d'argent pour un tunnel, argumente-t-il. Sur cette route, il faut garder la tête sur les épaules. Si tu ne fais pas attention pendant trois secondes, tu es déjà sur la voie opposée», alerte Alfred.

Une riveraine a entendu une forte détonation

Une autre riveraine, qui souhaite rester anonyme, a été alertée par l'accident. «J'ai entendu une forte détonation et j'ai regardé dehors. Ça avait l'air horrible. Heureusement, les forces d'intervention sont arrivées en quelques minutes. Ils ont nettoyé les lieux jusqu'à 21 heures le soir», raconte-t-elle. Elle partage l'appréciation d'Erwin Kundert sur le virage. «L'endroit est prédestiné. On ne voit pas le contour du virage. Et souvent, les gens dépassent ici. Il y a deux semaines seulement, nous avons eu un accident qui s'est heureusement terminé sans gravité», indique la riveraine.

Il en a malheureusement été autrement ce jeudi. Selon les premières constatations, un homme âgé de 76 ans circulait en voiture avec une femme de 75 ans et un enfant de 9 ans, écrit la police cantonale de Saint-Gall dans un communiqué de presse. Derrière eux, une femme de 49 ans roulait à bord de sa voiture. Dans un léger virage à droite dans le secteur, le véhicule de l'homme âgé aurait, pour des raisons encore inconnues, continuellement franchi la ligne médiane.

Voiture projetée sur la voie opposée

Au même moment, un chauffeur de car postal roulait dans le sens inverse. Une collision frontale s'est alors produite entre les deux véhicules. Sous la violence de la collision, la voiture a été projetée dans la direction opposée, puis de manière frontale contre la voiture de la femme de 49 ans.

A l'arrivée des secours, ceux-ci n'ont pu que constater le décès de l'automobiliste de 76 ans et de sa passagère de 75 ans. Les secouristes ont tenté de réanimer l'enfant de 9 ans. Sans succès.

Des images montrent la force de l'impact.

Les deux adultes décédés sont des ressortissants allemands originaires du district de Siegen-Wittgenstein dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Quant au garçon de 9 ans, il s'agirait d'un Allemand résidant dans la région.

Si l'identité des personnes décédées est confirmée, les victimes de ce grave accident sont un couple et leur petit-fils, selon la police cantonale de Saint-Gall. «L'identification des personnes décédées est énormément difficile et prend nettement plus de temps que lorsqu'une personne est domiciliée en Suisse», explique le porte-parole de la police Florian Schneider au «St. Galler Tagblatt». «Nous sommes à peu près sûrs qu'il s'agit des personnes en question, mais devons en avoir à la certitude à 100%.»

Les trois occupants de la voiture noire sont décédés sur le lieu de l'accident.