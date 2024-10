Les salaires devraient augmenter dans le canton de Fribourg d'ici l'année prochaine. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les salaires devraient augmenter de 1,5% en moyenne l'an prochain dans les entreprises du canton de Fribourg. C'est ce que révèle une enquête menée par la Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg (CCIF).

Dans l'industrie et la construction, la hausse des salaires atteindra 1,2%. Elle sera plus marquée dans les services, avec une augmentation de 1,8%. Plus de la moitié (55%) des entreprises prévoient des augmentations de salaire entre 1 et 3%. En revanche, 26% des entreprises ne prévoient pas d'augmentation.

Hausse des salaires réels

Dans le secteur industriel et dans celui de la construction, les augmentations se situeront entre 1 et 2% pour 37% des entreprises. Elles sont plus d'un quart (29%) à avoir budgété des hausses de 2 à 3%. Dans les services, 27% annoncent des adaptations salariales entre 1 et 2% et 23% les situent dans la fourchette de 2 à 3%.

Compte tenu d'une inflation anticipée de 1,2% sur l'année 2024, une majorité du personnel actif dans les entreprises membres de la CCIF peut s'attendre à une hausse du salaire réel. Pour 2024, les sociétés ayant répondu à l'enquête indiquent avoir procédé à une augmentation moyenne de 1,9% dans l'industrie et la construction et de 2,2% dans les services. En outre, 21% des entreprises n'ont pas adapté leurs salaires, un nombre quasi similaire à celui de 2023.

Ces projections se basent sur les réponses fournies par 403 entreprises membres de la CCIF, à savoir 108 dans le secondaire et 295 dans les services. Ces sociétés regroupent plus de 20'000 emplois dans le canton de Fribourg.