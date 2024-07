Un adolescent braque sans scrupules une caisse de la Migros

1/4 La caissière a tenté d'arrêter le voleur.

Denis Molnar

Sans scrupule et sans aucune retenue, un adolescent a attaqué jeudi le magasin Migros de Kollbrunn (ZH) et s'est attaqué à la caisse à coups de poing et de pied, comme le montrent des enregistrements vidéo. La vendeuse a tenté de l'arrêter alors que des clients quittaient le magasin. Le voleur a finalement réussi à s'emparer de l'argent et à prendre la fuite.

Interrogée par le Blick, la Migros confirme l'incident. «Oui, malheureusement, un braquage a eu lieu jeudi à Migros Kollbrunn», déclare le porte-parole Lukas Aebersold. Compte tenu de l'enquête policière en cours, il n'est pas possible de donner d'autres informations pour le moment. Une seule chose: «La collaboratrice concernée se porte bien jusqu'à présent.»

La police cantonale zurichoise est également au courant de l'affaire. La recherche de l'auteur est en cours. Ici aussi, on reste discret en raison de l'enquête en cours. Ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà connu de la police.