A cause de l'hiver foudroyant

Johannes Hillig

C'est de nouveau à l'ordre du jour: les pneus doivent être changés. Photo: Sobli

L'été s'est terminé brusquement et la limite des chutes de neige baisse déjà. Plusieurs cols en Suisse sont déjà fermés, comme l'écrit le TCS. Parmi eux, le col de la Furka et le col du Gothard.

Neige, verglas, gel. Si vous roulez maintenant avec des pneus d'été, vous risquez de patiner. Voici un aperçu de ce que les automobilistes doivent savoir maintenant.

1) Dois-je changer mes pneus?

Non, il n'y a pas d'obligation de pneus d'hiver en Suisse. Mais la règle de base s'applique: le conducteur doit maîtriser son véhicule à tout moment. Cela signifie donc que s'il arrive quelque chose parce que l'adhérence sur la route était trop faible à cause de pneus d'été, cela peut avoir des conséquences sur la couverture d'assurance. Il est même possible que l'on soit poursuivi en justice.

2) Quand dois-je commencer à rouler avec des pneus d'hiver?

La règle générale est la suivante: d'octobre à Pâques. Cela peut bien sûr varier d'une région à l'autre. Si vous habitez à la montagne, vous devriez vous équiper de pneus d'hiver plus tôt. Il n'est toutefois pas recommandé d'attendre les premières neiges. Selon l'Association suisse du pneu (ASP), les pneus d'hiver sont utiles à partir d'une température de 7 degrés. «En raison de leur mélange de caoutchouc, les pneus d'été perdent de leur adhérence à basse température, ce qui entraîne des distances de freinage plus longues – même sur des revêtements routiers secs ou mouillés.»

3) À quoi dois-je faire attention avec les pneus d'hiver?

Pour que les pneus d'hiver soient utiles dans des conditions hivernales, il est important que la profondeur des sculptures soit correcte. «Si celle-ci est inférieure à 4 mm, le risque d'aquaplaning augmente nettement, la transmission de la force de traction et de freinage diminue sensiblement, les propriétés de conduite n'atteignent plus que le niveau des pneus d'été», écrit le RVS à ce sujet sur son site Internet.

4) Y a-t-il maintenant une ruée vers les garages?

«La grande ruée n'est pas encore là», déclare à Blick un collaborateur du Liga Reifencenter à Wil (SG). En haute saison, les pneus de 60 à 80 véhicules sont changés chaque jour. «Actuellement, il n'y en a que 10, mais cela devrait être le calme avant la tempête.» En effet, quelques clients seraient nerveux suite à l'alerte à la neige de la Confédération et auraient maintenant commandé leurs nouveaux pneus d'hiver. Autrement dit: le garage sera bientôt saturé. D'autres garagistes le confirment également sur demande. La grande affluence est encore à venir, et ce, lorsqu'il fera vraiment très froid.

5) Quel temps fera-t-il dans les prochains jours?

Il fera à nouveau plus chaud. Roger Perret de Meteo News au Blick: «La semaine prochaine, il pourrait faire jusqu'à 20 degrés.» Il n'est pas encore question de neige en plaine. Il reste donc encore un peu de temps pour changer les pneus.

6) Faut-il faire équilibrer les pneus?

Le TCS recommande un équilibrage à chaque changement de pneus. «Partout où une masse tourne autour d'un axe, un 'déséquilibre' peut apparaître. Il résulte d'une répartition inégale de la masse», écrit le TCS à ce sujet. Et il ajoute: «Le déséquilibre des roues avant, en particulier, entraîne le flottement du volant. Les secousses permanentes sollicitent également les suspensions des roues. C'est pourquoi les roues devraient être rééquilibrées à chaque changement de roue.»

7) Ne puis-je pas simplement passer aux pneus toutes saisons?

C'est tout à fait possible. Mais pour cela, il faut savoir: les pneus toutes saisons ne sont qu'un compromis. Le TCS écrit à ce sujet: «Les pneus aux propriétés estivales convaincantes présentent des faiblesses sur la neige, les bonnes propriétés hivernales sont liées à des inconvénients sur route sèche.»