La Migros ne souhaite pas communiquer le montant qu'elle perd chaque année à cause des vols, mais affirme que «99,9% de sa clientèle est honnête». Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Banni de la Migros pour un sac en papier volé... C'est le sort d'un jeune homme, relaté par «20 minutes», qui aurait «oublié» de tipper son cabbas en faisant ses courses à l'enseigne de la gare de Genève.

Après avoir réglé ses courses, il a été confronté à une amende de 200 francs pour «frais administratifs» et s'est vu interdire l'accès à tous les magasins Migros de la région pendant deux ans. Il n'était pas récidiviste.

Combien coûte le vol à Coop et Migros?

À la Coop, un sursis a été accordé à une jeune maman qui avait oublié de scanner un paquet de riz. Épinglée après avoir omis la céréale, elle a dû signer une décharge pour accepter un sursis de deux ans. Si elle récidive, elle sera dénoncée à la justice.

Pourquoi les deux géants oranges agissent avec tant de sévérité? «Le vol ne paie pas à Migros», affirme à «20 minutes» le porte-parole de l'enseigne, Tristan Cerf. Le groupe, à l'instar de son concurrent la Coop, ne souhaite pas dévoiler le montant perdu chaque année à cause des voleurs.

La Migros de la gare de Genève, un cas particulier

En revanche, le responsable communication de Migros Genève assure que les systèmes de sécurité mis en place dans les magasins du bout du Léman permettent de maintenir le taux de vol moyen à un niveau constant depuis plusieurs années.

Il est clair que notre magasin de la gare de Cornavin est un cas particulier, reconnaît Alessandro Sofia. Cette Migros de petite taille connaît un succès exceptionnel et figure parmi les meilleures fréquentations par mètre carré de Suisse.» Le vol serait le revers de la médaille?

Vite (oubier de) payer avant le train

Pour le communicant, il s'agit surtout d'une affaire de clients pressés. «Avec des horaires étendus et une clientèle de passage généralement pressée d'attraper un moyen de transport en commun, le rythme de la vente, du réapprovisionnement des rayons et du service à la clientèle est passablement plus soutenu et concentré que dans tout autre magasin de notre coopérative, détaille-t-il. Il en va également de la sécurité.»

Dans le cas précis du jeune homme qui n'a pas payé son sac en papier, Migros affirme être en contact avec lui. Mais l'entreprise précise que le principe de confiance est la base de son travail. «99,9% d'entre elle est honnête et paie ses courses», se réjouit Alessandro Sofia.