Encore des travaux de dynamitage dimanche dans la vallée de Saas

Les travaux de dynamitage de la vallée de Saas, en Valais, reprendront tout compte fait dimanche. 550 ont été évacuées samedi par hélicoptère, et les vols reprendront lundi pour les 2'200 touristes bloqués à Saas-Fee.

Après évaluation de la situation, les travaux de dynamitage dans la vallée de Saas (VS) reprendront dimanche. Au total 550 personnes ont été évacuées samedi par hélicoptère de Saas Fee à Stalden. Les vols reprendront lundi matin.

Il n'y aura pas de vols dimanche, mais un nouveau pont aérien est prévu lundi. Celui-ci a été mis en place vendredi pour les quelque 2'200 touristes bloqués à Saas-Fee et dans les environs suite au glissement de terrain survenu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Samedi matin, Air Zermatt a transporté 320 personnes supplémentaires de Saas-Fee à Stalden, a indiqué dans l'après-midi l'état-major régional de conduite. Vendredi, 250 personnes avaient déjà été évacuées par hélicoptère.

Demande couverte

Quelque 230 personnes supplémentaires ont été héliportées vers Stalden samedi après-midi jusqu'à 18h00. «Toutes les personnes qui ont attendu pour un vol ont pu être transportées», a indiqué à Keystone-ATS Simon Bumann, porte-parole de l'état-major régional de conduite. Samedi, le temps d'attente était de quatre heures.

Un prochain pont aérien pouvant transporter jusqu'à 300 personnes sera mis en place lundi entre 08h00 et midi, précise M. Bumann. Il s'attend toutefois à ce que la demande pour redescendre dans la vallée soit plus faible. En revanche, les personnes qui ont une raison de monter à Saas Fee pourront être héliportées. Un vol dure quelques minutes et coûte 140 francs par personne.

Les pilotes ont été en service toute la journée samedi, certains depuis jeudi déjà. C'est pourquoi il n'y aura pas de pont aérien dimanche, mais seulement le service régulier.

Blocs à dynamiter dimanche

L'état-major ne peut pas se prononcer précisément sur la réouverture de la route cantonale. Alors qu'on croyait les travaux de dynamitage achevés samedi, l'état-major régional de conduite a indiqué tard samedi soir qu'il y avait encore de gros blocs dans la rivière qu'il fallait encore exploser avant de pouvoir commencer les travaux de remise en état.

Et trois tuyaux provisoires doivent être construits dans la rivière du Mattwaldbach. Ces opérations auront lieu dimanche. Les plus gros rochers dynamités samedi atteignaient une taille de 100 m3, soit 270 tonnes, précise l'état-major.

Le conseiller d'Etats Franz Ruppen s'est rendu sur place samedi après-midi pour s'informer de l'avancement des travaux. Il était accompagné par le chef du service de la mobilité du Valais Vincent Pellisier ainsi que par le président de la commune d'Eisten Urban Andenmatten.

Des badauds gênants

L'équipe de construction travaille d'arrache-pied à la remise en état. La vallée devrait rester fermée au moins jusqu'au début de la semaine prochaine, selon les dernières informations.

Des badauds et des personnes impatientes de quitter la vallée à pied ont entravé samedi les travaux de dynamitage, ajoute l'état-major. Il est dangereux de se trouver dans la zone du chantier et la remise en état de la route s'en trouve retardée, soulignent les autorités.