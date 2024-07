Plus de la moitié des Suisses sont opposés à davantage de financement pour la défense

Plus de la moitié des Suisses sont opposés à davantage de financement pour la défense

Le Conseil fédéral souhaite un plafond de dépenses de l'armée pour 2025-2028 à 25,8 milliards de francs. L'objectif est d'arriver à 1% du PIB de la Suisse d'ici 2035.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suisses sont 54% à s'opposer à davantage de financement pour la défense, malgré la guerre en Ukraine, selon un sondage international. En revanche, 12% seraient prêts à envoyer des soldats combattre aux côtés de ceux de ce pays. Le Conseil fédéral souhaite un plafond de dépenses de l'armée pour 2025-2028 à 25,8 milliards de francs. L'objectif est d'arriver à 1% du PIB de la Suisse d'ici 2035.

Or, le sondage mené dans 15 pays et publié mercredi par le Conseil européen des affaires étrangères (ECFR) révèle qu'une majorité de la population n'est pas favorable à une augmentation de l'enveloppe pour la défense.

Moins d'un quart soutient une rallonge financière, selon ce sondage mené en mai par Datapraxis et YouGov auprès de 1079 personnes en Suisse. Au total, 12% sont favorables à l'envoi de troupes combattantes en Ukraine. Ils sont 35% à se dire pour une assistance technique à l'armée ukrainienne et 29% pour des patrouilles à la frontière entre l'Ukraine et le Bélarus.