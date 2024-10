La Chine est en proie à une énorme crise économique. Le président Xi Jinping peut-il encore sauver son pays? Photo: keystone-sda.ch

Chiara Schlenz

Xi Jinping, le dirigeant chinois de 71 ans, se met en scène en homme fort lors du sommet des Brics qui se tient actuellement à Kazan, en Russie. Avec le chef du Kremlin Vladimir Poutine, il élabore des plans pour renforcer l'alliance anti-occidentale et créer «un ordre mondial équitable», comme ils l'ont fait savoir mercredi. Pourtant, rien dans le comportement de Xi Jinping ne laisse présager la grave crise que traverse actuellement son pays, plongé dans une spirale économique difficile à renverser.

En 2020, la Chine avait encore des objectifs ambitieux. Le plan quinquennal approuvé par Xi Jinping prévoyait que le pays fasse partie des pays «à revenu élevé» selon la définition de la Banque mondiale d'ici à 2025. D'ici à 2035, le gouvernement chinois voulait doubler le produit intérieur brut par rapport à 2020. Ces objectifs autrefois réalistes sont désormais très éloignés. La Chine peut-elle encore se sauver?

La Chine lutte depuis plus d'un an contre le naufrage

La pandémie de Covid-19, l'éclatement de la bulle immobilière, la surproduction chronique et la sous-consommation ont ébranlé l'économie chinoise. Si elle a certes connu une croissance d'environ 4,7% au cours des six derniers mois, la Chine n'a pas atteint son objectif de croissance de 5%. Selon les chiffres officiels, le produit national brut chinois par habitant s'élevait à 12'597 dollars US. Il se situe donc plus de 1400 dollars US en dessous du seuil défini par la Banque mondiale pour un pays à «revenu élevé».

Le gouvernement cherche désespérément des solutions. Les mesures annoncées jusqu'à présent pour faire face à la crise immobilière, à la chute des prix, à la dette publique élevée et à la perte de confiance des entreprises et des consommateurs n'ont guère eu d'effet jusqu'à présent. Depuis plus d'un an, la Chine se débat avec les mêmes problèmes. Simona Grano, sinologue à l'université de Zurich, les résume pour Blick: «La Chine se trouve dans un cercle vicieux qu'il faut briser», explique Simona Grano. «Les problèmes économiques déclenchent aussi des problèmes sociaux qui déclenchent à leur tour des problèmes économiques.»

La Chine peut-elle encore se sauver ?

Comment la Chine peut-elle s'en sortir? Selon l'experte, des changements politiques et administratifs fondamentaux sont nécessaires dans le système juridique chinois et également dans le système de régulation de l'économie. «Le système doit être rendu plus ouvert, plus transparent et plus compétitif», estime-t-elle. George Magnus, économiste et connaisseur de la Chine, a lui aussi prédit il y a des années que le style de direction de Xi Jinping était néfaste pour l'économie. Mais pour le maniaque du contrôle qu'est le président Xi qui a remis l'économie chinoise dans le joug du centrisme et du contrôle étatique, un assouplissement est impossible.

Xi Jinping pose ainsi des problèmes considérables à son pays. «Comme la puissance globale de la Chine repose sur son poids économique, si ce dernier est menacé, le premier sera également affecté», déclarait déjà George Magnus à Blick il y a un an. Depuis une année, la Chine se trouve donc à un point critique. Sans une économie qui fonctionne, elle pourrait sombrer dans l'insignifiance. C'est là que des événements comme le sommet des Brics entrent en jeu.

Des démonstrations de force plutôt que des solutions

Sous l'assurance affichée de Xi Jinping à Kazan, on peut déceler de l'incertitude. La peur d'être limité par des puissances étrangères, à moins de prouver sa force. L'année dernière, Xi Jinping a par exemple déclaré ceci: «Les pays occidentaux, dirigés par les États-Unis, ont largement endigué et encerclé la Chine.» Cette année encore, Poutine et lui affirment vouloir endiguer la «suprématie américaine». À première vue, il peut sembler étrange que Xi Jinping s'occupe de questions internationales plutôt que de ses problèmes domestiques. Mais le pays veut prouver qu'il est un acteur mondial avant que ses faiblesses ne deviennent trop évidentes.