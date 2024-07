En privé, Obama et Pelosi ne cachent plus leurs inquiétudes

1/4 Joe Biden ne rassure toujours pas son camp.

Barack Obama et Nancy Pelosi ont exprimé en privé leurs inquiétudes au sujet de Joe Biden et de l'avenir de sa campagne pour 2024. L'ancien président et l'ex-présidente de la Chambre des représentants ont tous deux émis de sérieux doutes quant à la difficulté croissante pour le président de battre Donald Trump. Ni l'un ni l'autre ne savent vraiment que faire.

Les démocrates sont désespérés et observent le crash de la campagne présidentielle de Joe Biden. Ils supplient Obama ou Pelosi de les aider à se sortir de ce traquenard, sachant qu'aucun leader du parti n'a la carrure pour prendre une décision qui pourrait être radicale!

CNN s'est entretenu avec plus d'une douzaine de membres du Congrès, d'opérateurs et de plusieurs personnes en contact avec Obama et Pelosi, dont beaucoup disent que la fin de la candidature de Biden semble claire et qu'à ce stade, il ne s'agit plus que de savoir comment les choses vont se dérouler. Son terrible lapsus au moment d'appeler Zelensky au pupitre du sommet de l'OTAN, qu'il a annoncé en appelant Poutine, n'est qu'un nouvel argument pointant dans ce sens.

Les démocrates vont-ils tirer la prise?

Et si ces deux mastodontes pensent le contraire, disent plusieurs démocrates de premier plan, elles doivent le dire clairement le plus tôt possible avant que des dommages encore plus importants ne soient causés moins de quatre mois avant l'élection.

De nombreux collègues de Pelosi espèrent qu'elle pourra mettre fin aux turbulences qui agitent les démocrates depuis deux semaines. Et pour un bon nombre d'entre eux, la solution arrivera quand elle demandera à Biden de se retirer. Nancy Pelosi a déjà discuté avec Joe Biden depuis le débat, mais depuis, la californienne a clairement indiqué qu'elle ne considère pas la décision de Biden de rester dans la course comme définitive. Mais elle a refusé, par l'intermédiaire d'un assistant, de faire d'autres commentaires.

Obama ne cache plus son scepticisme

Quant à Barack Obama, il reste sur la même ligne qui l'a guidé depuis la fin de sa présidence: aucun commentaire public. Ce qui ne manque pas d'irriter des démocrates de premier plan qui ont le sentiment que l'ex-président les laissent se débattre seuls avec cette situation inextricable. Après le débat, il a quand même pris la parole X: «Les mauvaises soirées de débat arrivent. Croyez-moi, je le sais.»

L'ancien président n'a pas pris la parole, mais les assistants de Biden et d'Obama se sont coordonnés pour faire passer le même message: le premier débat de réélection d'Obama en 2012 s'était également mal passé, mais cela n'avait pas mis fin à sa campagne. Mais le scepticisme croissant d'Obama quant à la capacité de son ancien vice-président à être réélu est l'un des secrets les moins bien gardés de Washington.