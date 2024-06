L'Ukraine veut reconquérir la Crimée avec ces bateaux spéciaux

1/13 L'Ukraine a de nouvelles unités rapides dans son arsenal.

Marian Nadler

Il y a quelques jours, le chef du service de renseignement militaire ukrainien (HUR) a accordé une interview au «Philadelphia Inquirer». Kyrylo Budanov, a déclaré dans cet entretien que la meilleure tactique de l'Ukraine était de couper la Crimée des livraisons d'armes russes. «Nous devons tout faire pour le mettre en œuvre», a déclaré Kyrylo Budanov, citant dans la foulée la destruction complète du pont de Kertch, qui relie la Russie continentale à la Crimée.

Un communiqué de l'HUR publié lundi montre à quel point Kyrylo Budanov est sérieux au sujet de la mission en Crimée. Les forces armées ukrainiennes ont reçu trois navires d'attaque de type CB90.

Polyvalents et rapides comme l'éclair

Ces unités ont été offertes par l'initiative «Steelfront», en français: «Front d'acier», du milliardaire ukrainien Rinat Akhmetov. Avec une fortune équivalente à 3,7 milliards de francs, Rinat Akhmetov est considéré comme l'Ukrainien le plus riche. Chacun des bateaux coûte environ 1,89 million de francs suisses.

Les bateaux d'attaque, fabriqués par l'entreprise suédoise Dockstavarvet, sont surtout dangereux en raison de leur polyvalence et de leur rapidité.

Les navires CB90 atteignent une vitesse maximale de 40 nœuds (74 km/h). Ils peuvent être utilisés comme bateaux d'attaque et de protection côtière, comme patrouilleurs ou comme navires de soutien pour des opérations spéciales. Les opérations de reconnaissance, de surveillance et de collecte d'informations ne posent aucun problème avec ces bateaux, tout comme les débarquements et enlèvements rapides de troupes dans les zones côtières. La marine américaine utilise en partie les embarcations CB90 comme bateaux de commandement.

Le grand inconvénient des bateaux CB90

Jusqu'à 21 fantassins peuvent prendre place dans un seul bateau. S'y ajoutent deux capitaines de navire et un machiniste. Les bateaux militaires sont armés de mitrailleuses et de lance-grenades. «Steelfront» a publié une vidéo après la remise des bateaux, dans laquelle plusieurs soldats ukrainiens prennent la parole. «Nous utiliserons les bateaux en Crimée pour combattre l'ennemi», promet l'un d'eux.

Le blindage relativement faible au profit de la grande vitesse, qui ne protège que contre les tirs d'armes légères et les éclats, pourrait parfois s'avérer être un inconvénient. Mais même si l'un des bateaux devait être coulé par les Russes, les Ukrainiens peuvent être tranquilles. La Suède a déjà annoncé son intention de livrer dix autres appareils du même type. En combinaison avec les missiles à longue portée ATACMS livrés par les Etats-Unis, la vision de Kyrylo Budanov de détruire le pont de Crimée pourrait bientôt devenir une réalité.