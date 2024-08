Le Japon frappé par un typhon très puissant,

L'un des typhons les plus puissants à avoir frappé le Japon ces dernières décennies a touché terre jeudi, faisant dès les premières heures au moins 3 morts, et provoquant d'importants dégâts. Cela notamment en raison des pluies qui s'abattent sur le sud du pays.

Des pluies torrentielles ont notamment déclenché un glissement de terrain mortel qui a fait 3 morts à Gamagori, une ville d cenre de la préfecture d'Aichi.

ATS Agence télégraphique suisse

Le typhon Shanshan, accompagné de rafales allant jusqu'à 252 km/h, est arrivé sur le Japon via l'île principale du sud du pays, Kyushu, où vivent 12,5 millions d'habitants, vers 08h00. En touchant terre, il a perdu en intensité, avec des rafales de 160 km/h maximum, mais le danger venait surtout des pluies torrentielles qui ont notamment déclenché un glissement de terrain mortel.

Trois membres d'une même famille, un couple de septuagénaires et leur fils trentenaire, sont morts après un glissement de terrain qui a enseveli leur maison à Gamagori, une ville du centre de la préfecture d'Aichi. Dès mercredi, les autorités avaient émis leur niveau d'alerte le plus élevé dans certaines zones, conseillant à des centaines de milliers de personnes d'évacuer et mettant en garde la population contre des inondations, des glissements de terrain et des avancées de la mer dans les terres «potentiellement mortels».

Plus de 250'000 foyers privés d'électricité

La ville côtière de Miyazaki, jonchée de débris de toutes sortes, a recensé 25 blessés - dont certains causés par une tornade - et 195 bâtiments endommagés, a indiqué un responsable local à l'AFP. Selon la chaîne de télévision NHK, 59 personnes ont été blessées sur l'ensemble de la région de Kyushu et un homme à bord d'un petit bateau est porté disparu sur la côte sud de l'île.

«Notre maison va bien, mais il y a eu une tornade à Miyazaki et il y a eu des coupures de courant à certains endroits. C'est inquiétant», a raconté à l'AFP Aoi Nishimoto, un étudiant de 18 ans qui vit à Fukuoka, principale ville d'île mais qui a pu joindre ses parents à Miyazaki. «Cette année, je suis loin de chez mes parents pour la première fois. C'est donc un peu effrayant d'être toute seule», a également témoigné auprès de l'AFP Rio Ohtsuru, une autre étudiante âgée de 19 ans interrogée à Fukuoka, ville située dans le nord de l'île.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'opérateur de services publics de Kyushu a indiqué que 254'610 foyers étaient privés d'électricité sur l'île. L'intempérie se déplace lentement, ce qui signifie qu'elle a eu le temps de se gonfler d'eau au-dessus de la mer. L'Agence météorologique japonaise (JMA) prévoit sans certitude un déplacement progressif vers l'île principale du Japon, Honshu, et les villes d'Osaka et de Nagoya.

La JMA a prévenu que «les risques de catastrophes dues à de fortes pluies pourraient rapidement augmenter dans l'ouest du Japon d'ici vendredi». «Veuillez faire preuve d'une vigilance maximale face aux risques de tempêtes violentes, de vagues et de marées hautes à Kagoshima, ainsi qu'aux glissements de terrain et inondations dans les zones basses et les débordements de rivières dans le sud de Kyushu», a averti tôt jeudi la JMA.

Publicité

Record de précipitations

Comme l'ont constaté des journalistes de l'AFP, présents dans la région d'Oita, à l'est de l'île de Kyushu, les rivières sont devenues de dangereux torrents de boue, prêts à sortir de leur lit. Le sud de l'île de Kyushu devrait battre des records de précipitations. Ainsi, il est déjà tombé dans certains endroits du département de Miyazaki 790 mm d'eau en 48 heures, un record sur deux jours pour un mois d'août dans cette zone.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Face à cette situation, le géant automobile Toyota a suspendu la production dans ses 14 usines au Japon. Nissan et Honda ont eux cessé temporairement l'activité de leurs usines de Kyushu. Les transports sont largement impactés dans le sud de l'archipel nippon. Les compagnies aériennes Japan Airlines et ANA ont annulé plus de 500 vols au total jeudi et vendredi, affectant plus 40'000 passagers.

De nombreuses liaisons ferroviaires sont également affectées et le trafic des trains à grande vitesse, les Shinkansen, pourrait être suspendu en fonction des conditions météorologiques à venir cette semaine. Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet.

Une autre étude publiée jeudi par le World Weather Attribution (WWA) a montré que le réchauffement avait accéléré le typhon Gaemi, qui a tué des dizaines de personnes aux Philippines, à Taiwan et en Chine plus tôt cette année.