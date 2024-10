Une dispute entre oligarques a conduit à une fusillade à Moscou, impliquant Wildberries et sa fondatrice Tatiana Bakaltchouk, milliardaire russe. La fusion controversée avec Russ Group, soutenue par Poutine, révèle les luttes de pouvoir en Russie.

Le cercle du pouvoir de Poutine se déchaîne à cause de cette femme

Vendetta, pouvoir et une fortune de plusieurs milliards de dollars

Wildberries a été fondée en 2004 par Tatiana Bakaltchuk. Photo: Bloomberg via Getty Images

Daniel Jung

Deux morts lors d'une fusillade, une dispute entre oligarques influents et une menace de vendetta: «l'Amazon russe», la société de vente par correspondance Wildberries, a fait la une des journaux de manière spectaculaire ces derniers mois.

Tout a commencé en 2004, très modestement. C'est à cette époque que Tatiana Bakaltchuk a fondé l'entreprise. Jeune mère, elle a commencé à vendre des vêtements il y a 20 ans depuis son appartement moscovite, comme le rapporte le portail en ligne de la ZDF. Désormais, elle fait partie des luttes de pouvoir au plus haut niveau.

Wildberries ne demandait pas de paiement anticipé, prenait une petite commission et a ainsi connu le succès. Son mari Vladislaw Bakaltschuk, un technicien informatique, a rapidement vendu sa propre entreprise et a investi l'argent dans Wildberries.

L'entreprise s'est transformée en une affaire valant plusieurs milliards de dollars. Depuis 2017, c'est le plus grand commerçant en ligne de Russie. Selon «Forbes», Tatiana Bakaltchouk est devenue en 2019 la première milliardaire self-made du pays. Actuellement, sa fortune est estimée à 4,1 milliards de dollars. Elle est considérée comme la femme la plus riche de Russie.

La plus grande redistribution de la fortune depuis les années 90

Mais depuis quelque temps, le président Vladimir Poutine s'attaque de plus en plus aux particuliers fortunés et nationalise les entreprises qu'il considère comme stratégiques. Le «Carnegie Russia Eurasia Center», basé à Berlin, parle dans ce contexte de la «plus grande redistribution des richesses en Russie depuis 30 ans».

Selon lui, les droits de propriété en Russie sont une autre victime de la guerre en Ukraine. «Les luttes pour certains de ces actifs ont donné lieu à des drames dignes de Shakespeare», explique-t-on au Carnegie Center. Les événements autour de Wildberries en sont un bon exemple.

Poussé à la fusion

Le commerçant en ligne a annoncé en juin des projets de fusion avec le Russ Group, nettement plus petit. Le Russ Group est une entreprise de commercialisation d'espaces publicitaires extérieurs, fidèle au Kremlin. Le chiffre d'affaires de Wildberries est environ vingt fois plus important que celui de Russ Group. Comme l'a fait savoir «Forbes Russia», Poutine avait personnellement donné son accord à la fusion.

Le mari de la milliardaire Vladislav Bakaltchuk, qui possède officiellement 1% de Wildberries, n'était quant à lui pas d'accord et s'est opposé à la transaction. Le président tchétchène Ramzan Kadyrov, un homme de pouvoir doté de ses propres forces de sécurité, est venu à son secours.

Des amis puissants des deux côtés

Il est inhabituel que le Tchétchène s'oppose à un accord approuvé par Poutine. En effet, Kadyrov est considéré comme un proche du président. Pourtant, le 18 septembre, Ramzan Kadyrov et Vladislaw Bakaltchouk ont envoyé une trentaine de Tchétchènes au siège de Wildberries à Moscou pour empêcher la fusion, comme l'écrit encore la ZDF.

Digne d'un film d'action, armes en main, les hommes ont fait irruption dans l'immeuble de bureaux, à quelques centaines de mètres du Kremlin. Alors que des gardes ont voulu les en empêcher et ont alerté la police, des coups de feu ont été tirés. Au final, deux gardes sont morts et au moins sept personnes ont été blessées, dont deux policiers. Trente-trois personnes impliquées ont été emmenées, dont le mari de Tatiana Bakaltchouk.

Quant à cette dernière, elle publie le soir même une courte vidéo dans laquelle elle exprime, en larmes, son désarroi face au comportement de son ex-mari. L'incident a ébranlé le monde des affaires et la politique russes. Beaucoup se voient rappeler les folles années 90 à Moscou - une époque que le président Poutine aime à se féliciter d'avoir surmontée. On s'étonne désormais qu'il n'ait pas mieux contrôlé cette dispute.

Menace de vendetta

Le 1er octobre, Tatiana Bakaltchouk a donc annoncé que la fusion avait été réalisée. «Je suis heureuse de vous annoncer que la restructuration de notre entreprise commune est terminée et que nous sommes désormais prêts pour de nouveaux projets», a-t-elle déclaré dans une vidéo. Peu avant, elle avait en outre repris son nom de célibataire, Tatiana Kim.

La semaine dernière, Ramzan Kadyrov a menacé trois hommes politiques de «vendetta». Dans un discours prononcé à Grozny, la capitale tchétchène, il a accusé ces hommes d'avoir commandité son assassinat. Il s'agit notamment de Suleiman Kerimov, «l'oligarque de Lucerne» et milliardaire du Daghestan, qui est lié au Russ Group et entretient de bonnes relations avec la Suisse. Un autre des hommes politiques accusés par Ramzan Kadyrov a clairement rejeté les accusations. C'est ce qu'a rapporté cette semaine un média ingouche. «Par Allah, le Tout-Puissant, comme mon témoin, je n'ai rien à voir avec cela», aurait déclaré le député. Un deuxième accusé avait déjà rejeté ces accusations la semaine dernière.

Entre-temps, Ramzan Kadyrov semble s'être entendu avec Poutine sur un accord: Ses combattants seront libérés, mais devront rejoindre le front en Ukraine. Vladislav Bakaltchuk est lui aussi à nouveau un homme libre. Apparemment, les accusations portées contre lui ont été abandonnées.

Ce que cela révèle sur la Russie

Cet événement singulier montre le lien malsain entre la politique et l'économie, l'implication louche d'entreprises dans des structures criminelles et le manque de confiance dans les institutions russes, notamment dans la justice.

Les privatisations en Russie dans les années 1990 avaient pour but de créer une classe de capitalistes afin d'empêcher le pays de retomber dans le communisme, écrit le Carnegie Center. Les transferts de patrimoine actuellement en cours ont toutefois un objectif central: augmenter la loyauté envers Poutine.