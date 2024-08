En Grande-Bretagne, une drogue dangereuse est en circulation. Le «spice», cannabis synthétique, est de plus en plus souvent mélangé à des vapes. Ses conséquences pour les enfants et les adolescents peuvent s'avérer sérieuses. Ce danger existe-t-il aussi en Suisse?

1/4 La drogue dangereuse qu'est l'épice est de plus en plus présente dans les vapes. Ce sont surtout les enfants et les adolescents qui consomment cette drogue sans le savoir. Ils s'effondrent, subissent des crises cardiaques et des psychoses.

Christina Benz

Au Royaume-Uni, une nouvelle menace plane sur les jeunes: le phénomène du «Vape-Spiking». Ce terme désigne la pratique dangereuse de manipuler les cigarettes électroniques en y ajoutant des substances illicites, notamment des cannabinoïdes synthétiques appelés Spice. Alors que le pays est déjà familier avec le «Drink-Spiking» – où des drogues sont ajoutées en cachette dans les boissons – le Vape-Spiking est un problème grandissant.

Entre 2019 et 2024, plus de 3000 enfants et adolescents ont été victimes de ces pratiques selon une enquête menée par le site d’actualités britannique «i». Rien qu’en 2024, le nombre de cas de Vape-Spiking a presque égalé le total de l'année précédente en seulement cinq mois. Ces chiffres montrent que le vapotage a le vent en poupe. On peut s'attendre à ce qu'un record soit atteint cette année.

Le Spice, ajouté aux liquides des e-cigarettes, est une drogue de synthèse qui imite les effets du cannabis, mais en bien plus puissant et imprévisible. Malheureusement, de nombreux jeunes se font berner: pensant acheter du THC, ils inhalent en réalité ce produit dangereux, vendu en dehors de tout cadre légal et sans aucun contrôle de qualité.

93% des vapes saisies contiennent de l'épice

Cette situation a conduit à des hospitalisations en chaîne. Les directeurs d'école de Grande-Bretagne rapportent souvent des incidents au cours desquels des élèves décrivent des symptômes très étranges: dissociation, paranoïa, psychoses de toutes sortes. Un enfant a ainsi été pris d'hallucinations, pensant que ses mains avaient changé. «Il a eu l'impression de ne pas pouvoir les contrôler et qu'elles ne lui appartenaient pas», raconte le directeur d'école Ben Davis.

Une enquête menée au début de l'année confirme cette évolution inquiétante: près d'un cinquième des vapes saisies contenaient des drogues illégales, dont 93% de l'épice.

Une tendance en Suisse aussi?

En Suisse, la situation autour du Spice et des vapes au THC est moins claire. Depuis 2008, les cannabinoïdes synthétiques circulent sur le marché suisse des drogues. «C'est peu répandu, mais cela a un peu augmenté depuis 2016. La plupart du temps, ils ne sont pas consommés consciemment. Le chanvre pauvre en THC (chanvre CBD) est aspergé de ces substances synthétiques et vendu sur le marché noir comme du cannabis THC 'normal'», explique Céline Reymond de l'Office fédéral de la santé publique.

«Les vapes au THC ne sont pas légales et c'est pourquoi elles ne sont pas contrôlées par la loi. Les analyses sont effectuées dans le cadre de drug checkings», poursuit Céline Reymond. Le centre d'information sur les drogues de Zurich (DIZ) publie sur son site Internet saferparty.ch des avertissements sur les drogues testées lors de drug checkings effectués dans toute la Suisse.

Parmi celles-ci figurent des échantillons de cannabis et des liquides de THC contenant des cannabinoïdes synthétiques. Leur consommation est fortement déconseillée. Les liquides sont principalement consommés par vaporisation, c'est-à-dire par le biais de vapes ou de produits similaires. Les mises en garde contre les vapes contenant des cannabinoïdes synthétiques ne figurent donc pas directement sur le site.