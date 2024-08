Selon cet expert, le Hezbollah retient son «coup de grâce» pour Israël

1/5 Dimanche matin, la milice du Hezbollah a attaqué Israël avec plus d'une centaine de roquettes.

Dimanche, le Hezbollah a lancé une attaque contre Israël au Liban. Plus de 300 roquettes auraient été tirées sur Israël. La cause de ces représailles: l'assassinat de son chef militaire Fouad Chokr fin juillet.

Israël a décrété l'état d'urgence dans tout le pays dimanche matin à partir de six heures et pour une durée de 48 heures. L'expert militaire allemand Ralph Thiele explique à «Focus» ce que signifie l'attaque du Hezbollah et pourquoi il s'attend à plusieurs frappes.

«Nous avons maintenant vu la première partie», déclare l'expert à propos de l'attaque du Hezbollah contre Israël. Il part du principe que la milice veut «obtenir des dommages d'envergure moyenne à Israël». Il ne s'agit pas encore de déclencher un incendie généralisé.

Une stratégie basée sur le long terme

En outre, la milice du Hezbollah tire des roquettes bon marché. «Celles-ci sont ensuite interceptées par les missiles coûteux des Israéliens», explique Ralph Thiele. Israël dispose d'une intelligence artificielle qui calcule la destination des missiles. En bref: «Une défense coûteuse contre une attaque bon marché.»

Le Hezbollah serait conscient de la défense coûteuse des Israéliens. La milice peut tirer jusqu'à 500 kilomètres avec ses roquettes à différents niveaux. «Ils ne les utiliseront toutefois que lorsque les effectifs de la défense aérienne des Israéliens seront un peu moins importants», explique l'expert militaire. Les missiles auraient ainsi plus de chances de passer.

«Ils doivent le faire de manière cohérente et intelligente» Ralph Thiele, expert militaire

Ralph Thiele estime que les chances que la stratégie du Hezbollah fonctionne sont très élevées. «Ils doivent le faire de manière cohérente et intelligente.»

L'Iran est resté en retrait

L'expert s'étonne que l'Iran n'ait pas soutenu activement l'attaque. C'est pourquoi il soupçonne une tactique ciblée du Hezbollah: «On commence par fatiguer les réserves et la volonté de défense des Israéliens, jusqu'à ce qu'on arrive avec le coup décisif.»

L'expert s'attend donc à ce que le «coup de grâce» ne vienne que plus tard. Il pourrait s'agir de tirs de roquettes et de bombardements ciblés sur les infrastructures israéliennes. «Les centres de population directs ne seront pas visés», suppose Ralph Thiele.

L'expert continue toutefois d'exclure l'embrasement généralisé tant redouté. Selon lui, toutes les parties – dont l'Iran, Israël, le Hezbollah et les Etats arabes – ne veulent pas d'une grande guerre malgré les attaques.