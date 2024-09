La série de départs se poursuit chez OpenAI

ATS Agence télégraphique suisse

La responsable technique de la start-up OpenAI, Mira Murati, a annoncé mercredi qu'elle quittait le groupe d'intelligence artificielle (IA) générative, prolongeant une série de départs ces derniers mois. Cette ingénieure d'origine albanaise était notamment chargée de la désormais célèbre interface d'IA générative ChatGPT, lancée en novembre 2022, ainsi que du programme Dall-E, qui crée des images à partir de requêtes écrites.

Dans son message posté sur X (ex-Twitter), celle qui sera restée six ans au sein de la start-up n'a pas précisé les raisons de cette démission, disant simplement vouloir se laisser du «temps et l'espace nécessaires à (sa) propre exploration». «Il est difficile de rendre compte de ce que Mira a représenté pour OpenAI, pour notre mission et pour nous à titre personnel», a réagi le patron du groupe, Sam Altman, sur X. Il n'a pas dévoilé le nom de son ou sa remplaçante.

Un manque de transparence reproché

Mira Murati avait accédé à la notoriété lorsqu'elle avait été nommée directrice générale d'OpenAI après le limogeage de Sam Altman par le conseil d'administration, en novembre 2023. Une majorité des administrateurs reprochaient à l'entrepreneur un manque de transparence dans sa communication et un manque d'attention aux questions de sécurité que pose le développement de l'IA générative.

Mira Murati, à gauche, a quitté OpenAI, dirigé par Sam Altman, à droite (archives). Photo: Barbara Ortutey

L'ingénieure avait finalement été elle aussi débarquée quelques heures seulement après sa nomination. Après une fronde des employés d'OpenAI, le conseil avait finalement fait marche arrière et réintégré Sam Altman et Mira Murati.

Le retrait de la responsable technique fait suite à une vague d'autres départs intervenus depuis le début de l'année.En mai, le cofondateur et responsable scientifique Ilya Sutskever a quitté le groupe, de même que Jan Leike, responsable de la gestion des risques associés à l'IA générative.

Ce dernier avait justifié sa décision par le fait que, selon lui, «les produits étincelants (avaient) pris le pas sur la culture de la sécurité et des procédures» au sein de la start-up. Depuis, un autre cofondateur, John Schulman, a aussi changé d'air, tandis que le président, Greg Brockman, s'est mis en congé.

OpenAI prépare actuellement, selon plusieurs médias, une nouvelle levée de fonds qui pourrait atteindre 6,5 milliards de dollars et valoriserait le groupe à environ 150 milliards.