Dans l'obscurité de la nuit, ils frappent, nagent par groupes de quatre dans les rivières glacées ou les flots de la mer Noire. Les plongeurs de combat du 73e centre d'opérations maritimes sont l'une des troupes d'élite de l'Ukraine. Leur objectif? Détruire les défenses de l'armée de Vladimir Poutine par des actes de sabotage sous-marins en territoire ennemi.

Jusqu'à présent, on ne savait presque rien de cette unité militaire spéciale. Désormais, les plongeurs parlent publiquement de leurs missions extrêmement complexes et dangereuses, rapporte le «Times». «Nos plongeurs pénètrent discrètement dans des zones hostiles avec des bateaux, ils plongent, s'approchent des côtes, effectuent des reconnaissances, déminent et mènent des opérations spéciales», explique un jeune commandant de l'une des équipes. Lors de leurs missions, ils ne sont généralement reliés entre eux que par une fine corde.

Des appareils respiratoires spéciaux les rendent invisibles

Les plongeurs de combat ont été formés par les forces spéciales britanniques et américaines et sont aujourd'hui équipés des technologies les plus modernes. Grâce à des appareils respiratoires spéciaux, qui recyclent l'air respiré par les plongeurs et le maintiennent dans le système, les plongeurs sont pratiquement invisibles sous l'eau, car aucune bulle d'air ne remonte. Il est donc extrêmement difficile pour l'adversaire de les repérer.

Mais l'équipement seul ne suffit pas: boussole, montre, profondimètre et calcul mental sont essentiels à la survie pour évaluer correctement les distances et les réserves d'air. Des décisions critiques qui doivent être prises en l'espace de quelques minutes. La communication au sein de l'équipe doit aussi être sans faille.

La déclaration d'un général ukrainien montre également que les missions sont extrêmement risquées. «La mer Noire est actuellement l'une des eaux les plus dangereuses du monde», a-t-il récemment souligné à «Forces News». De son côté, le plongeur Alex explique au «Times» que lui et ses camarades sont tombés sur 500 soldats russes lors d'une mission où ils devaient faire exploser discrètement un système de défense antiaérienne blindé.

Pour les deux spécialistes ukrainiens, il s'agissait de ne pas se faire repérer en terrain hostile. Si quelqu'un avait donné l'alerte, ils auraient été capturés ou tués, selon le plongeur. «Nous n'avions pas beaucoup de temps», expliquent-ils dans un entretien avec le journal. «Les plongeurs sont constamment en danger de mort, explique le commandant. C'est terrible.»

Les plongeurs influencent-ils la situation?

Les experts pensent que l'utilisation de plongeurs de combat peut avoir une influence décisive sur le déroulement du front. Avec l'aide de ces plongeurs, l'Ukraine a par exemple réussi à déstabiliser une grande partie de la flotte de la mer Noire de Poutine depuis la terre et l'eau et à reconquérir des zones stratégiques importantes, comme l'île du Serpent.

Si les plongeurs mènent souvent à bien leurs missions, c'est grâce à leur entraînement rigoureux sur le modèle des Navy Seals américains. Mais la mort nage toujours avec eux. «Lorsque nous perdons quelqu'un, c'est le coup le plus dur que tu puisses imaginer», déclare dans le «Times» une plongeuse qui combat également dans l'unité. Au mois de février, une unité spéciale est tombée dans une embuscade. Plusieurs plongeurs sont morts.