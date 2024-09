Il est l'ennemi des partis établis: le chef de file de l'AfD, Björn Höcke. Lors des élections régionales en Thuringe, son parti a connu un succès historique. Pourquoi?

Chiara Schlenz

C'est un morceau d'histoire qui s'est écrit dimanche soir en Thuringe et en Saxe: l'AfD y a remporté pour la première fois des élections régionales. De son côté, la toute nouvelle alliance Sahra Wagenknecht (BSW) obtient des résultats historiques pour un parti aussi jeune. Ces résultats rappellent douloureusement quelque chose à la coalition gouvernementale en feu tricolore du chancelier Olaf Scholz: il semble que les partis établis en Allemagne aient fait leur temps. Wolfgang Schroeder, expert politique de l'université de Kassel, explique pourquoi les partis au pouvoir n'ont aucune chance face à l'AfD et au BSW.

1 Que signifie ce résultat pour la coalition du feu tricolore?

Ce sont des résultats historiques. Selon les premières projections, l'AfD obtient plus de voix en Thuringe que les trois partis au pouvoir réunis. «L'Est gifle la coalition du feu tricolore», titrait dimanche soir le portail d'information «Focus». C'est également l'avis de Wolfgang Schroeder, expert en politique allemande à l'université de Kassel, comme il l'explique dans un entretien avec Blick. «En Thuringe, l'AfD et le BSW obtiennent ensemble près de 50% des voix. Cela signifie qu'environ 50% des électeurs de Thuringe et de Saxe n'ont plus de rapport positif avec les partis établis et la démocratie qu'ils pratiquent.»

En fait, le résultat des élections à l'Est montre très clairement que la population allemande en a assez de la coalition gouvernementale. Le SPD, qui est tout de même le parti que représente l'actuel chancelier fédéral, n'a jamais obtenu un résultat aussi misérable aux élections régionales de son histoire. En Thuringe, selon les premières estimations, deux des trois partis du feu tricolore (le FDP et les Verts) sont directement éjectés du Landtag: Ils n'atteignent pas les 5% requis. En Saxe, les Verts se maintiennent de justesse.

2 L'Allemagne a-t-elle besoin de nouvelles élections?

Cette demande avait déjà été formulée bien avant les élections à l'Est – après ce misérable résultat, le gouvernement actuel pourrait être soumis à une pression encore plus forte. Mais l'expert Wolfgang Schroeder insiste: «Non, ce n'est pas du tout le bon moment pour de nouvelles élections.» Après tout, il ne reste plus qu'une petite année à la coalition en feu tricolore pour gouverner – et en fait, selon Wolfgang Schroeder, la campagne électorale pour les élections fédérales de septembre 2025 commence déjà maintenant.

A propos des prochains scrutins: les élections à l'Est sont clairement un avant-goût de ce que qui pourrait se passer dans le reste du pays. Ce que l'on voit en Thuringe et en Saxe n'est pas un «phénomène de l'Est» – mais un coup de semonce pour les partis établis en Allemagne. Wolfgang Schroeder explique: «Dans l'Est de l'Allemagne, nous pouvons observer, comme sous une loupe, ce qui pourrait se passer lors des prochaines élections nationales.»

3 Que se passe-t-il en Thuringe et en Saxe?

L'Allemagne de l'Est montre à quel point une telle tendance peut être difficile à suivre pour la formation d'un gouvernement. Même si les résultats officiels des élections se font encore attendre: en Thuringe, l'AfD arrivera clairement en première position et en Saxe, en deuxième position, juste derrière la CDU. Le parti d'extrême droite est donc actuellement la force politique dominante en ex-Allemagne de l'Est. Avec un résultat électoral de plus de 30%, on ne peut plus vraiment parler d'un phénomène marginal.

Avec son résultat électoral, l'AfD pourrait constituer une minorité de blocage au Parlement du Land de Thuringe. En d'autres termes, le parti dispose de suffisamment de voix pour bloquer des décisions importantes au Parlement régional. Le BSW devrait également avoir une grande influence sur le gouvernement des deux Länder. Pour être en mesure d'obtenir une majorité, la CDU devra probablement former une coalition avec le SPD et le BSW. Car une union avec l'AfD n'entre pas en ligne de compte pour les chrétiens-démocrates. Quoi qu'il en soit, c'est l'image d'un Parlement en lambeaux qui se dessine.

4 Que va-t-il se passer maintenant pour l'Allemagne?

L'Est montre l'exemple de ce qui pourrait se passer dans toute l'Allemagne. «En Allemagne de l'Est, nous pourrions assister à des formes expérimentales de gouvernance», déclare Wolfgang Schroeder. «Les partis établis devront peut-être s'engager avec un partenaire dont on ne sait presque rien – surtout pas sur le fond». Pour lui, c'est clair: «Il y aura une déstabilisation du centre et cela pourrait conduire à un avenir politique très flou.»

«Les partis doivent s'adapter aux besoins de la population – et les nouveaux partis y parviennent apparemment mieux que les partis gouvernementaux actuels» Wolfgang Schroeder, expert politique de l'Université de Kassel

Cela semble d'abord inquiétant – mais ce n'est pas forcément le cas. «Les partis doivent s'adapter en permanence à de nouvelles conditions», explique Wolfgang Schroeder. Les partis doivent s'adapter aux besoins de la population – et les nouveaux partis y parviennent apparemment mieux que les partis gouvernementaux actuels: pour la première fois, selon Infratest dimap, l'AfD a été majoritairement élue par conviction et non par déception lors d'une élection régionale.