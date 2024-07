Comment le clan Trump tire les ficelles dans l'ombre

Donald Trump a cinq enfants issus de trois mariages et dix petits-enfants.

Samuel Schumacher

«L'Amérique d'abord»? Pas du tout! Quiconque ose jeter un œil dans les coulisses de la campagne présidentielle de Donald Trump en arrive à la conclusion suivante: pour l'homme, il s'agit avant tout de «Family First». Le clan Trump est mêlé à tout ce que le patron ose faire sur la scène politique.

Cinq enfants, des belles-filles puissantes, une épouse qui s'ennuie et un fils qui fait de lui un nain: nous te présentons cette famille terriblement gentille, et nous te montrons comment les autres Trump veulent changer l'Amérique après la victoire probable du chef de famille.

1 Melania, la guetteuse

Son influence: First up, la première dame. Melania Trump, slovène d'origine et troisième épouse de Donald, s'est fait remarquer. Déjà pendant le premier mandat de son mari, on ne l'avait guère vue et elle avait même retardé de plusieurs mois le déménagement de Manhattan à Washington. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vue lors de la campagne électorale, à l'exception de quelques minutes de sourire lors des conventions de parti qui viennent de se terminer. Elle a toutefois pris la parole: peu après l'attentat contre son mari, elle a fait rédiger par ses ghostwriters une lettre ouverte à l'Amérique dans laquelle elle rappelait à ses concitoyens que derrière chaque homme politique se trouve une «famille aimante».

Son futur rôle: en tant que première dame, elle assumera inévitablement des tâches de représentation. Contrairement à son premier mandat, lorsque son fils Barron était encore un enfant, elle ne pourra plus invoquer son rôle de mère comme excuse (légitime) pour ses constantes absences. Barron entre à l'université cet automne et n'a plus besoin de maman Melania 24 heures sur 24.

2 Donald Junior, le polisson

Son influence: Don Junior essaie de copier son père: lui aussi a cinq enfants, lui aussi porte une cravate de pouvoir, lui aussi aime le micro. Et lorsque papa Donald a été banni de Twitter en janvier 2021, Don Junior a pris sur lui de servir, au nom de son père, la sagesse de Donald l'aîné sur la plateforme à ses 11,5 millions de followers. L'élection du sénateur de l'Ohio J. D. Vance au poste de vice-président montre qu'il a de l'influence sur son papa. Vance est un ami proche de Donald Junior, qui avait jusqu'au bout plaidé sa cause auprès de son père.

Son futur rôle: depuis l'introduction de la loi anti-népotisme en 1967, les présidents américains n'ont plus le droit de procurer aux membres de leur famille des emplois rémunérés (par exemple comme ministres ou diplomates) auprès de l'État. Cela vaut également pour Don Junior. Mais il serait certainement prêt à épauler son père en tant que proche conseiller en cas de victoire électorale.

3 Ivanka, l'enfant chérie

Son influence: il sortirait avec elle si elle n'était pas sa fille, a dit un jour Donald Trump à propos d'Ivanka. Dès le premier mandat de Trump, elle a fait office de conseillère politique et a accompagné officiellement son père lors de voyages importants, comme par exemple au sommet du G20 au Japon en 2019. Et le fait que Trump ait fait voler 59 missiles contre des positions militaires du régime syrien en 2017 était une conséquence directe de la réaction bouleversée d'Ivanka face aux enfants tués lors des attaques au gaz toxique de Bachar al-Assad.

Son rôle futur: Ivanka et son mari Jared Kushner, à qui Trump avait autrefois confié la résolution du conflit au Proche-Orient, ont pris leurs distances avec le mouvement «Make America Great Again». Lors d'un second mandat, Ivanka devrait toutefois jouer un rôle de conseillère en politique étrangère. C'est ce qu'a montré son voyage non sans risque à la fin de l'année dernière dans le kibboutz Kfar Aza, attaqué par le Hamas le 7 octobre, où elle a rencontré des survivants du massacre. La diplomatie, elle sait faire.

4 Eric, le money-man

Son influence: Eric, le plus jeune enfant du premier mariage de Trump, aujourd'hui âgé de 40 ans, s'est distingué par le passé en tant que chef de la Trump Organization et a récemment supervisé le début des travaux de construction d'un nouveau complexe de golf luxueux à Oman. Sa femme Lara est depuis peu co-directrice de la Republican National Convention, l'organe national d'organisation du parti républicain.

Son futur rôle: Eric devrait moins s'occuper de questions politiques et beaucoup plus de questions financières et aider son père à lever des fonds pour les mois restants de la campagne.

5 Tiffany, l'oubliée

Votre influence: C'est vrai, Tiffany existe encore. L'unique enfant du mariage de Trump avec Marla Maples est toujours restée en retrait. Elle soutient le papa. C'est tout.

Son futur rôle: elle ne touchera pas à la politique.

6 Barron, le géant

Son influence: Donald Trump est visiblement fier de son plus jeune fils, âgé de 18 ans, le seul enfant qu'il ait eu avec Melania. Récemment, il a participé à Miami à son premier rallye Trump. «Tu es plus populaire que tes deux frères», a lancé Donald à Barron alors que la foule acclamait frénétiquement son fils. Le géant – Barron mesure 2,04 mètres – entre à l'université à l'automne. C'est aussi la raison pour laquelle il est le seul des enfants de Trump à avoir séché les conventions du parti à Milwaukee.

Son futur rôle: il se tiendra en arrière-plan et fera passer Trump pour un nain lors de ses rares apparitions publiques.