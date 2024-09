Comment des parents peuvent-ils être aussi cruels? Le père de la petite Eliza, 6 ans, a placé la fillette dans la boîte à bébé d'un monastère fin août. Ensuite, lui et sa femme ont voulu s'enfuir aux Pays-Bas.

1/2 La petite Eliza pose en robe rose et ailes d'ange le jour de ses 6 ans.

Comment des parents ont-ils pu faire cela? En Pologne, des religieuses du monastère franciscain de Varsovie ont découvert une fillette de six ans complètement coincée dans une boîte à bébé. Il est rapidement apparu que les parents de la fillette avaient tout simplement abandonné leur petite fille.

Après sa découverte, les femmes ont immédiatement alerté la police. Elles ont été très surprises de trouver un enfant aussi grand dans le rabat, ont déclaré les religieuses à la police. Après tout, l'établissement est destiné aux nouveau-nés rejetés.

Des problèmes d'argent

Selon les premières constatations, le père et sa fille se sont rendus seuls à Varsovie fin août depuis la petite ville de Nasielsk, située à 50 kilomètres, pour amener la petite Eliza à la boîte à bébé. Il a assuré à la fillette qu'il reviendrait – il a ensuite pris la fuite et n'est plus jamais revenu. La mère aurait été au courant de l'action de son compagnon.

Comme l'écrit le portail d'information polonais «Fakt», le couple a abandonné la fillette avant d'émigrer aux Pays-Bas. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que cet acte cruel aurait été causé par le manque d'argent.

Le père avait déjà fait de la prison

Des amis de la famille se sont montrés abasourdis par l'acte des parents auprès du portail d'information. «On ne fait pas ce genre de choses. Une mère aimante cherche de l'aide en cas de problème et n'abandonne pas simplement l'enfant qu'elle a porté neuf mois sous son cœur.»

Les parents d'Eliza seraient profondément endettés, confirment encore des connaissances: «Ils avaient beaucoup de dettes, prenaient des crédits immédiats», a déclaré un proche à un journaliste polonais. «Les dettes les ont écrasés».

Le père d'Eliza a en outre été recherché pour non-paiement de la pension alimentaire. Par le passé, il avait déjà dû purger une peine de plus de deux mois de prison pour non-paiement de la pension alimentaire.

Les jouets étaient placés dans des sacs poubelles devant la porte

Lorsque les enquêteurs se sont rendus au domicile de la famille à Nasielsk, ils ont découvert un triste spectacle: les jouets colorés de la fille étaient rangés dans des sacs poubelles devant la porte. La police a ouvert une enquête sur les parents.

La petite Eliza est actuellement placée dans un foyer pour enfants à Varsovie. Un tribunal doit maintenant décider si elle doit y rester.