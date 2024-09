Un immeuble s'effondre près de Naples, faisant 3 morts dont 2 enfants

En Italie du Sud, l'effondrement d'un immeuble décime une famille. Deux enfants de 4 e 6 ans, frère et sœur, et une femme identifiée comme leur grand-mère sont décédés ce dimanche. Le père, sorti des décombres avec son bébé, est gravement blessé. La mère est recherchée.

ATS Agence télégraphique suisse

La région de Naples, dans le sud de l’Italie, est en choc. Deux jeunes enfants — un frère et sa sœur — ainsi qu’une femme sont morts dans l’effondrement de l’immeuble dans lequel ils vivaient, ont indiqué les pompiers ce dimanche 22 septembre. L’effondrement pourrait être dû à une explosion de gaz, selon les médias locaux.

Le bâtiment de deux étages, situé dans la ville de Saviano, s’est effondré dans la matinée, selon les autorités. «Les pompiers ont retrouvé le père et un nouveau-né vivants, et malheureusement les corps sans vie des deux autres enfants», ont écrit les pompiers sur X. Des images postées par les pompiers montrent deux grands trous dans le toit de l’immeuble, en partie effondré. Selon la presse locale, la fillette avait 4 ans et son frère 6 ans.

La mère portée disparue

Après plusieurs heures de recherches à l’aide de chiens renifleurs, les pompiers ont découvert dans les décombres le corps d’une troisième victime, une femme «qui n’a pas encore été identifiée», indique à la chaîne RaiNews 24 Luca Cari, un porte-parole des pompiers. «C’est une femme et nous procédons en ce moment à l’extraction du corps des décombres», a-t-il ajouté, soulignant que les opérations de recherche étaient compliquées.

Deux jeunes enfants, frère et sœur, sont décédés dans l'effondrement de leur immeuble à Saviano, près de Naples. Photo: Keystone 1/4

Les médias locaux ont identifié cette femme comme étant la grand-mère des enfants décédés, qui vivait au deuxième étage de l’immeuble. La mère était toujours portée disparue, selon les médias. Le père, extrait des décombres avec son bébé, a été hospitalisé et se trouve dans un état grave. Plus de 60 bénévoles de la protection civile participaient aux opérations de secours, selon la région de Campanie.