Une élection régionale clé Le parti allemand SPD l'emporte de justesse face à l'extrême droite dans le Brandebourg

Le parti social-démocrate allemand a remporté dimanche de justesse une élection régionale clé face à l'extrême droite, offrant un répit au chancelier Olaf Scholz de plus en plus critiqué et fragilisé au plan national.