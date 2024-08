Un chercheur affirme avoir localisé l'épave du vol MH370

Un chercheur australien amène de nouvelles pistes sérieuses dans la recherche de l'épave du vol MH370 de la Malaysia airlines. L'un des plus grands mystères de l'aviation sera-t-il enfin résolu?

1/4 L'avion avait disparu des écrans radars sans laisser de trace alors qu'il reliait Kuala Lumpur à Pékin.

Il y a plus de dix ans, le vol MH370 de la Malaysia Airlines disparaissait sans laisser de traces sur les écrans radars avec 239 personnes à bord. Ce grand mystère de l'aviation est l'objet de nombreuses spéculations. Mais un chercheur amène de nouveaux éléments, et pas des moindres!

Dans une étude, le scientifique australien Vincent Lyne de l'Université de Tasmanie affirme avoir localisé l'emplacement exact de l'épave, dans un trou de 6000 mètres de profondeur. «Une cachette parfaite», a-t-il écrit il y a quelques jours dans une contribution sur LinkedIn.

Le trou se trouve à l'extrémité de Broken Ridge, un plateau océanique dans le sud-est de l'océan Indien, dans un «environnement marin très accidenté et dangereux». Cela explique pourquoi l'épave n'a pas encore été retrouvée, a souligné le chercheur. L'étude, qui date de 2021, vient d'être acceptée et publiée par la prestigieuse revue spécialisée «Journal of Navigation» après un processus d'évaluation par les pairs.

Manœuvre d'atterrissage dans l'eau

En ce qui concerne les causes du crash, le scientifique est convaincu que ce n'est pas le manque de carburant, tel que souvent supposé, mais une manœuvre d'atterrissage intentionnelle du capitaine Zaharie Shah dans l'eau qui est responsable de la catastrophe. Il cite comme preuve les dommages subis par les ailes et le système de volets ainsi que par le volet d'aile retrouvé au large de l'île de La Réunion.

Ceux-ci sont similaires aux dommages subis après l'amerrissage contrôlé du capitaine Chesley «Sully» Sullenberger sur le fleuve Hudson à New York en 2009, écrit Vincent Lyne. Les 155 personnes à bord avaient alors survécu à cet atterrissage forcé retentissant.

Atterrissage forcé ou intentionnel?

Ses résultats ont étayé la théorie de Larry Vance, expert canadien en aviation et ancien enquêteur en matière d'accidents aériens, qui avait également évoqué des dommages sur une partie de l'épave permettant de croire à un atterrissage contrôlé sur l'eau.

Mais les derniers résultats des recherches n'ont pas encore permis de déterminer si le pilote avait décidé de mener cette action en raison d'une situation d'urgence ou s'il avait délibérément dirigé l'appareil vers la mer pour le faire disparaître.

Les proches doivent enfin pouvoir trouver la paix

Pour son étude, Vincent Lyne a combiné la longitude de la piste d'atterrissage de l'aéroport malaisien de Penang avec un itinéraire de vol découvert sur le simulateur domestique du pilote. Les enquêteurs du FBI avaient auparavant rejeté comme cet élément comme «non pertinent». Selon Vincent Lyne, c'est à l'intersection de ces deux lignes que se trouve le trou de 6'000 mètres de profondeur. Le MH370 avait alors disparu des radars près de Penang.

Le chercheur a demandé aux autorités d'examiner en «priorité absolue» le site qu'il a localisé. Ainsi, les proches désespérés pourraient peut-être enfin trouver la paix après de nombreuses «théories confuses» et «spéculations sauvages».