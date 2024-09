Un ex-oligarque russe critique les «erreurs stratégiques» de l'Occident

02.09.2024, 17:16 heures

La plus large avancée des forces russes en août, depuis octobre 2022

Les forces russes ont progressé en août sur 477 km² en Ukraine, ce qui constitue leur avancée mensuelle la plus importante depuis octobre 2022, selon des données rassemblant les mouvements confirmés et revendiqués fournies par l'Institut d'étude de la guerre (ISW) et analysées par l'AFP.

L'armée ukrainienne avait pour sa part progressé rapidement début août en Russie, dans la région frontalière russe de Koursk, sur plus de 1.100 km² en deux semaines et à moins de 35 km de la capitale régionale. Mais ce nouveau front se fige progressivement, oscillant entre 1150 et 1300 km² d'avancées sur ces 15 derniers jours.

Depuis le début de l'année 2024, Moscou a repris son expansion en territoire ukrainien, avec 1.730 km² d'avancées supplémentaires, soit 18% du territoire de l'Ukraine de 2013. C'est déjà trois fois plus qu'en 2023, où ses gains, moindres, avaient en plus été annulés par des contre-offensives ukrainiennes.

Source: AFP