Pas de végétaliens, pas de femmes et certainement pas de «mauviettes»: un camp d'hommes isolé, caché dans les montagnes et les forêts de Bali, est en train de devenir viral sur les réseaux sociaux. Voici le programme de ce business qui se répand toujours davantage.

Certains hommes considèrent que leurs congénères sont des hommes faibles, autrement dit des «mauviettes». Ils se considèrent comme des «mâles alpha», c'est-à-dire des hommes forts qui prétendent au leadership. Ils ont en horreur notre époque: parce que nous vivons aujourd'hui des temps calmes et paisibles, la masculinité primaire n'est plus de mise. Et c'est pour cette raison que les hommes s'effémineraient, qu'ils montreraient leurs émotions, qu'ils feraient payer le restaurant aux femmes et qu'ils se mettraient à faire le ménage.

Tout cela va beaucoup trop loin pour eux: «Nous devons créer les conditions pour que les hommes forts puissent à nouveau se lever, sans attendre une guerre mondiale pour lancer ce mouvement», déclare un véritable paquet de muscle dans une vidéo publicitaire de Bali Time Chamber, un établissement spécialement conçu pour les petits hommes en herbe à Bali.

Un mâle alpha ne se détend pas. Il médite

L'homme sur la vidéo est l'un des hôtes du camp pour hommes basé sur l'île. Les images sont actuellement virales sur les réseaux sociaux et atteignent des millions de spectateurs. Dans la vidéo publicitaire qui a reçu le plus de likes, on peut lire: «Cet endroit n'accepte pas les femmes, mais uniquement les hommes qui veulent travailler sur leur forme physique et leur business sans distraction. C'est le premier concept de ce genre dans les montagnes de Bali. Lorsque vous entrez dans ce lieu, c'est comme si vous pénétriez dans une autre dimension où tout est conçu pour vous aider et vous faire grandir.» Tout un programme.

Interdiction stricte des téléphones portables et de Netflix

Les responsables du camp pour hommes à Bali font la promotion d'un restaurant qui ne sert «que de la nourriture saine» tout au long de la journée. «Les végétaliens n'ont pas accès à cet endroit! Seuls les hommes qui mangent de la viande de qualité supérieure peuvent y avoir accès», peut-on lire. Il y aurait en outre une salle de sport privée, un sauna, un bain de glace - pour que ces messieurs se sentent vraiment forts. Il y a aussi des chemins de randonnée pour découvrir les cascades de l'île.

Les femmes et les végétaliens ne sont pas les seuls indésirables. Les téléphones portables et Netflix sont strictement interdits sur le camp. «Tu quitteras cet endroit dans le meilleur état physique et mental possible», promettent les responsables. La semaine coûte 1200 dollars, pour la durée recommandée d'un mois, il faut compter 4300 dollars.

Sur les médias sociaux, les commentaires positifs d'hommes et de femmes sont nombreux. «Pourquoi n'y a-t-il pas quelque chose comme ça pour les femmes?», commente une internaute. Mais les vidéos publicitaires font également l'objet de controverses et les mâles alpha sont critiqués pour leur attitude discriminatoire et puérile. «Quel jardin d'enfants, retournez à l'homme de Neandertal», peut-on lire dans un commentaire.

«Si je suis avec une femme, elle doit m'obéir»

Les exploitants du camp ne sont pas les seuls à vouloir tirer profit du mythe du mâle alpha. L'image masculiniste ainsi propagée attire les jeunes garçons. Un mâle alpha doit être fort, intelligent et il écrase facilement ses concurrents pour réussir dans son travail, dans le sport ou dans les beaux-arts comme la danse et la musique, selon cette image déformée et déconnectée de la réalité. Bien entendu, l'homme alpha obtient les plus belles femmes de la planète.

L'un d'entre eux, Andrew Tate, profite de cette prétendue image idéale. L'une de ses nombreuses vidéos le montre avec un cigare à la main: «Quand je suis avec une femme, elle doit m'obéir», dit l'homme de 37 ans avec délectation. Pendant toute l'interview, une femme lui masse le dos. Il poursuit: «Beaucoup de gens pensent que les femmes sont des êtres individuels. Alors qu'elles sont malléables. Grâce à nous, les hommes.»

Andrew Tate propose des cursus à prix d'or dans sa propre Hustlers University 4.0. C'est là qu'il s'adresse à ses disciples dans des vidéos et propage la vie d'un homme alpha. Accusé de viol en Roumanie, il affirme lui-même être milliardaire. Le site web Celebrity Net Worth, qui calcule les revenus des célébrités, estime sa fortune à un niveau bien inférieur, à savoir environ 12 millions de dollars. Cela représente tout de même beaucoup d'argent. Et le mythe du mâle alpha devient de plus en plus un gros business, comme le montre le nouveau camp pour hommes à Bali.