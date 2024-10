Les adieux empreints d'émotions sont monnaie-courante dans les aéroports (illustration). Photo: Getty Images/Westend61 1/2

Janine Enderli et BliKI – der intelligente Helfer

Le célèbre film «Love Actually» l'a bien montré avec ses scènes d'embrassades: les aéroports sont des lieux chargés en émotions. La joie et la tristesse s'y côtoient souvent, que l'on retrouve l'être aimé après une longue absence ou que l'on doive dire au revoir à ses proches. Les câlins sont donc nombreux dans la zone d’accueil. Pourtant, à l'aéroport néo-zélandais de Dunedin, les visiteurs doivent désormais se dépêcher de faire preuve de tendresse.

L'aéroport limite en effet le temps d'embrassade à trois minutes maximum par personne, comme l'indique un panneau. «Durée maximale des câlins: trois minutes. Pour des adieux plus chaleureux, veuillez utiliser le parking.»

Dans une interview accordée à la station de radio néo-zélandaise RNZ, le chef de l'aéroport Daniel De Bono justifie cette décision par le fait que, selon une étude, même 20 secondes d'étreinte suffiraient amplement à libérer l'«hormone de l'amour», l'ocytocine. Plus l'étreinte est courte, plus le nombre de visiteurs qui auront la chance de vivre cette expérience est élevé, explique Daniel De Bono.

«La bêtise humaine va plus loin qu'on ne le pense»

CNN avait d'abord parlé du panneau en se référant à un post Facebook qui a fait rire mais aussi indigné sur la toile. «Je me demande ce qui s'est passé dans cet aéroport pour que cette mesure soit nécessaire», s'interroge une utilisatrice sur X, amusée.

Mais certains utilisateurs s'agacent aussi de cette limite: «La bêtise humaine va plus loin qu'on ne le pense, écrit un utilisateur. Vont-ils mettre un policier avec un chronomètre derrière chaque couple?», s'indigne-t-il.

Daniel De Bono recommande: «Que ceux qui ont envie d'une étreinte plus tendre se rendent dans le parking. L'espace y est plus chaleureux et les longues embrassades plus aisées. De plus, les clients peuvent y rester 15 minutes gratuitement.» On espère que cette invitation ne donnera pas d'idées aux visiteurs les plus téméraires.